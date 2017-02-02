На 40-й день после катастрофы Ту-154 в Москве пройдут панихиды

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Панихиды на 40-й день после крушения самолета Ту-154 над Черным морем пройдут в четверг в Москве в Новодевичьем и Новоспасском монастырях, а также в других храмах Русской православной церкви. Литию в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"На богослужении будут присутствовать родственники погибших, песнопения заупокойной литии исполнит хор имени Александрова", - говорится в сообщении Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Богослужение начнется в 10:30 мск.

Кроме того, панихида по погибшим в катастрофе Ту-154 состоится в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Как сообщили в пресс-службе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужит заупокойную службу памяти главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки и других жертв трагедии. Служба начнется в 7:30 мск.

"На 40-й день совершается молитвенное стояние перед Богом, в котором мы испрашиваем, чтобы Господь вел в Царствие небесное людей, которые предстали перед ним. Почему на 40-й день? Это связано с тем, что именно на сороковой день душа, пройдя мытарства, уже предварительно получает ту участь, которой она сподобилась за свою земную жизнь. Происходит предварительное определение, где душа будет находиться: в раю или в аду", - рассказал ТАСС настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Он подчеркнул, что от молитв родных и близких на 40-й день после смерти во многом зависит определение небесной участи души усопшего. "Мы для того и молимся, чтобы Господь видел, что человек не зря прожил свою жизнь. Наши молитва, наши добрые дела в честь и память о погибших, личные изменения на добро в честь и память почившего - это все будет свидетельствовать о том, что эти люди оставили нетленный след здесь, на земле", - сказал протоиерей.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета самолета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.