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В память жертв крушения Ту-154 в Москве будут открыты мемориальная доска и выставка

Общество
2 февраля, 0:13 UTC+3 МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Мемориальная доска будет установлена на здании Музыкального кадетского корпуса МГИК
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о 14 выпускниках и студентах Московского государственного института культуры (МГИК) и выставка "Спасенные реликвии" в новом Музее военной формы одежды памяти Антона Губанкова откроются в четверг, на 40-й день с их гибели в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), которое инициировало эти памятные мероприятия.

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© Сергей Бобылев/ТАСС
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Мемориальная доска работы скульптора Дениса Стритовича будет установлена на здании Музыкального кадетского корпуса МГИК по распоряжению председателя РВИО, министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Важным моментом мероприятия станет минута молчания под фонограмму песни "Соловьи" в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова", - отметили в пресс-службе РВИО. Также участники торжественно-траурной церемонии возложат цветы и прочтут стихи-посвящение погибшим. Творческие коллективы и исполнители МГИК дадут концерт-реквием.

Экспозиция "Спасенные реликвии" в память о главе департамента культуры Министерства обороны РФ Антоне Губанкове даст старт работе Музея военной формы одежды РВИО. "Выставка познакомит посетителей с образцами русской военной формы XVIII - XIX веков. Здесь будут представлены образцы форменной одежды полков Петра I, а также коллекция уникальных предметов военного обмундирования, до 1917 года бережно хранимых музеумом Главного интендантского правления", - отметили в РВИО.

Антон Губанков на посту директора департамента культуры Минобороны РФ содействовал передаче Музею военной формы одежды РВИО 300 предметов из запасников музея ведомства.

Трагедия над Черным морем

25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера с экранов радаров пропал самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравит авиагруппу ВКС России с Новым годом.

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