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Мамаев курган и музей станут главными местами праздника Сталинградской победы в Волгограде

Общество
2 февраля, 0:58 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
Всего в честь праздника в городе пройдет около 100 различных мероприятий
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ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоград широко отмечает 74-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. Главными объектами праздника традиционно станут Мамаев курган и музей-панорама "Сталинградская битва", сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

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Тысячи жителей и гостей города на Волге поднимутся на Мамаев курган по 200 ступенькам (по количеству дней, которые длилась Сталинградская битва) и возложат цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы. На площадке у музея-панорамы "Сталинградская битва" активисты военно-исторических клубов представят интерактивную площадку боевой техники, оружия и амуниции военных лет. В самом музее пройдет патриотический слет "Наследники Сталинграда", в рамках которого в торжественной обстановке в ряды общероссийского движения "Юнармия" вступят школьники, кадеты, юные спортсмены.

В Волгоградском регионе Приволжской железной дороги отметили, что в здании железнодорожного вокзала впервые состоится концерт, посвященный Сталинградской победе. "Концерт для ветеранов, молодежи и всех желающих, в том числе гостей города-героя, дадут студенты волгоградской консерватории и учащиеся школы-интерната №7. Ребята прочитают стихи о войне, а будущие музыканты сыграют и споют знаменитую "Катюшу", другие мелодии и песни военной тематики",- сказал представитель ведомства.

Также в Волгограде состоится первый в 2017 году пешеходный тур по городу для школьников "Free Walking Tours", сообщила директор агентства развития туризма Волгоградской области Майя Власова. Она уточнила, что в бесплатных пешеходных экскурсиях по памятным местам военной истории города примут участие более 300 учащихся 5-10 классов волгоградских школ.

Всего, по данным городской администрации, в честь праздника в Волгограде пройдет около 100 различных мероприятий - встречи молодежи с ветеранами, экскурсии по боевым местам, выставки, концерты, привалы с солдатской кашей, легкоатлетический забег. В полдень во всех школах Волгограда будет объявлена минута молчания в память погибших защитниках города. Каждого ветерана (в Волгограде проживают 212 участников Сталинградской битвы и 12 вдов ветеранов сражения под Сталинградом), кто по состоянию здоровья не сможет принять участие в общегородских мероприятиях, поздравят на дому представители власти, школьники, члены патриотических клубов и объединений.

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Историки называют Сталинградскую битву самым кровопролитным сражением в истории человечества - общие потери сторон в этой битве превысили 2 млн человек. Битву под Москвой и под Сталинградом историки называют первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.

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