Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин примет участие в мероприятиях в Волгограде, посвященных Сталинградской битве

Общество
2 февраля, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Спикер нижней палаты также встретится с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит в четверг с рабочей поездкой Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе советских войск в Сталинградской битве.

СПЕЦПРОЕКТ
"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ
Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"В ходе поездки Володин вместе с депутатами Госдумы примет участие в торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и в торжественном собрании, посвященных 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - сообщили ТАСС в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию с СМИ.

Спикер нижней палаты также встретится с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений. "В ходе встречи планируется обсудить вопросы совершенствования законодательного обеспечения их деятельности", - уточнили в думском управлении.

Сталинградская битва, продолжавшаяся с июля 1942 года по февраль 1943 года, - крупнейшая сухопутная битва в истории человечества; она стала переломным моментом во время Великой Отечественной войны, после которой немецкие войска потеряли стратегическую инициативу. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в Сталинградской битве превысили 2 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вторая мировая война
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
2
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама