Володин примет участие в мероприятиях в Волгограде, посвященных Сталинградской битве

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит в четверг с рабочей поездкой Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных победе советских войск в Сталинградской битве.
"В ходе поездки Володин вместе с депутатами Госдумы примет участие в торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и в торжественном собрании, посвященных 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - сообщили ТАСС в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию с СМИ.
Спикер нижней палаты также встретится с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений. "В ходе встречи планируется обсудить вопросы совершенствования законодательного обеспечения их деятельности", - уточнили в думском управлении.
Сталинградская битва, продолжавшаяся с июля 1942 года по февраль 1943 года, - крупнейшая сухопутная битва в истории человечества; она стала переломным моментом во время Великой Отечественной войны, после которой немецкие войска потеряли стратегическую инициативу. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в Сталинградской битве превысили 2 млн человек.