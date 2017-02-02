Вспышка желтой лихорадки в Бразилии унесла жизни 52 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вспышка желтой лихорадки, зафиксированная в Бразилии в начале года, к настоящему моменту уже унесла жизни 52 человек. Соответствующие данные обнародовало в среду министерство здравоохранения страны.

Желтая лихорадка Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы - высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев она сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу.

В ведомстве также сообщили, что общее число пациентов с опасным заболеванием достигло 149 человек. Еще у 667 человек были выявлены симптомы, которые характерны для желтой лихорадки. Точный диагноз в каждом из этих случаев будет установлен в течение 20-30 дней после проведения тщательных анализов. В 41 случае гипотеза о наличии соответствующего заболевания была опровергнута.

Нынешняя вспышка желтой лихорадки стала самой масштабной за последние 37 лет. Соответствующая статистика ведется с 1980 года, и до настоящего момента наиболее тяжелая ситуация была отмечена в 2000 году, когда речь шла о 85 заболевших. К настоящему моменту вспышка зафиксирована в четырех регионах республики. Речь идет о штатах Минас- Жерайс, Сан-Паулу, Эспириту-Санту и Баия.