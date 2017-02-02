Иванка Трамп посетила празднование Нового года в посольстве КНР

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила в четверг посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Иванка прибыла на праздник со своей дочерью в сопровождении посла КНР в США Цуй Тянькая. В ходе визита она посмотрела выступление китайских танцовщиц и акробатов.

После избрания Дональда Трампа возникла возможность осложнения отношений между США и Китаем из-за попыток американского президента наладить связи с Тайванем. КНР неоднократно выражала свою однозначную позицию по этому вопросу, исключающую официальные контакты между правительством США и тайваньской администрацией. Китайские власти неизменно подчеркивают, что любая страна, намеревающаяся развивать отношения с Пекином, должна придерживаться политики "одного Китая".