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Иванка Трамп посетила празднование Нового года в посольстве КНР

Общество
2 февраля, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
На праздник дочь и внучка президента США прибыли в сопровождении посла Китая Цуй Тянькая
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила в четверг посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Иванка прибыла на праздник со своей дочерью в сопровождении посла КНР в США Цуй Тянькая. В ходе визита она посмотрела выступление китайских танцовщиц и акробатов.

После избрания Дональда Трампа возникла возможность осложнения отношений между США и Китаем из-за попыток американского президента наладить связи с Тайванем. КНР неоднократно выражала свою однозначную позицию по этому вопросу, исключающую официальные контакты между правительством США и тайваньской администрацией. Китайские власти неизменно подчеркивают, что любая страна, намеревающаяся развивать отношения с Пекином, должна придерживаться политики "одного Китая".

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