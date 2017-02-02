Иванка Трамп посетила празднование Нового года в посольстве КНР

Сурки в московском зоопарке предскажут весну только через месяцОбщество 2 февраля, 6:50
Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛСпорт 2 февраля, 6:50
Без осадков и до 10 градусов мороза ожидается в московском регионеМосква 2 февраля, 6:21
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТОМеждународная панорама 2 февраля, 5:52
МИД Мексики опроверг данные об угрозах Трампа президенту НьетоМеждународная панорама 2 февраля, 5:45
Шайба после броска Овечкина попала арбитру в лицо в матче чемпионата НХЛСпорт 2 февраля, 5:39
В Сеуле разочарованы выходом Пан Ги Муна из президентской гонкиМеждународная панорама 2 февраля, 5:10
Эксперты: Киев мог спровоцировать бои в Донбассе, чтобы помешать сближению США и РФМеждународная панорама 2 февраля, 5:03
Уорд: реванш для боксера Ковалева будет тяжелее, чем первый поединокСпорт 2 февраля, 4:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила в четверг посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее сведениям, Иванка прибыла на праздник со своей дочерью в сопровождении посла КНР в США Цуй Тянькая. В ходе визита она посмотрела выступление китайских танцовщиц и акробатов.
После избрания Дональда Трампа возникла возможность осложнения отношений между США и Китаем из-за попыток американского президента наладить связи с Тайванем. КНР неоднократно выражала свою однозначную позицию по этому вопросу, исключающую официальные контакты между правительством США и тайваньской администрацией. Китайские власти неизменно подчеркивают, что любая страна, намеревающаяся развивать отношения с Пекином, должна придерживаться политики "одного Китая".