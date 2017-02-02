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Сурки в московском зоопарке предскажут весну только через месяц

Общество
2 февраля, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Обычно "московские" сурки просыпаются в марте
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Три сурка, которые живут в Московском зоопарке, проспят День сурка и предскажут наступление весны не раньше, чем через месяц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного зоосада.

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"Сурки - один самец и две самки - продолжают пребывать в спячке, в которую они впали еще осенью. Мелкие грызуны, как всегда, пропустили День сурка, который отмечают сегодня в мире. Наши сурки спят, мы их не будим. Зверьки будут спать еще долго, в лучшем случае - еще месяц", - сказали в пресс-службе.

Обычно "московские" сурки просыпаются в марте, но иногда это случается и в конце февраля - все зависит от погоды.

"Сейчас в Москве морозно, много снега. И по прогнозам синоптиков, потепления не ожидается, наоборот, морозы усилятся и сугробы еще подрастут", - отметил собеседник агентства.

Считается, что в День сурка, который отмечается 2 февраля в США и Канаде, нужно наблюдать за сурком, когда он вылезает из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.

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