Власти Мурманской области настаивают на доработке проекта закона об отходах в Арктике

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области считают необходимой существенную доработку законопроекта о запрете захоронений отходов в Арктической зоне. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в региональном Минприроды.

"Проект федерального закона в части запрета захоронения отходов в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), подготовленный депутатом Госдумы Владимиром Сысоевым, нуждается в доработке в части установления специальных требований к организации обращения с твердыми коммунальными отходами в малых и удаленных населенных пунктах субъектов АЗРФ", - сказали в ведомстве.

Для реализации проекта не хватит денег и мощностей

По мнению властей, есть несколько проблем, связанных с реализацией законопроекта. Так, существующие тарифы и цены на услуги в сфере обращения с ТКО (твердых коммунальных отходов) недостаточны для обеспечения комплекса мероприятий по вывозу отходов за пределы области. Второй проблемой является отсутствие в других регионах необходимых мощностей по их переработке. "По имеющейся информации, в граничащих с Мурманской областью субъектах РФ, расположенных за пределами Арктической зоны РФ, отсутствуют мощности, способные удовлетворить потребности региона в обезвреживании, утилизации, размещении ТКО", - сказали в ведомстве.

По мнению специалистов министерства, предлагаемый законопроектом запрет захоронения всех видов отходов на территории Арктической зоны РФ не учитывает особенности текущей ситуации в данной сфере деятельности и планы по ее развитию различных субъектов, входящих в состав зоны.

Среди изменений, внесение которых в законопроект власти считают необходимым, - увеличение предельного срока накопления отходов на данных территориях с 11 до 36 месяцев, что нужно для формирования экономически выгодных транспортных партий. Также необходимо установление особого порядка предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета за счет средств экологического сбора в целях создания и развития эффективной системы обращения с отходами на территории АЗРФ. Еще одно условие - установление обязанности для производителей, импортеров товаров в первую очередь достигать нормативы утилизации в субъектах АЗРФ вне зависимости от того, в каком субъекте осуществляется деятельность данных производителей и импортеров товаров.

Свалки отходов не ликвидируются десятилетиями

По данным Минприроды, количество образующихся в регионе твердых коммунальных отходов составляет порядка 314 тыс. тонн (0,16% от общего объема отходов, образующихся в Мурманской области). В настоящее время на территории региона размещение ТКО осуществляется на 18 муниципальных свалках, при этом только 13 из них внесены в государственный реестр объектов размещения отходов. Существующие свалки большей частью были организованы многие десятилетия тому назад без учета экологических, санитарных и противопожарных требований и оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. Вывоз на свалки ТКО осуществляется без сортировки.

При этом проблема отходов действительно является существенной. Основная часть ТКО от Мурманска, Североморска и Колы поступает на Завод ТО ТБО, где также без предварительной сортировки и отделения вторичного сырья осуществляется их сжигание. Мусоросжигательный завод введен в эксплуатацию более 30 лет назад. Полигонов для размещения коммунальных отходов, оборудованных по современным экологическим требованиям, в Мурманской области нет.

Проблему решит пилотный проект

Для решения проблемы накопившихся и вновь образующихся отходов правительством Мурманской области в 2016 году утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе ТКО. В северной части Мурманской области уже реализуется концессионное соглашение, заключенное между правительством региона и ЗАО "Управление отходами" на создание системы обработки и размещения ТКО, в рамках которого в 2017 году будет построен мусоросортировочный комплекс, новый полигон, предназначенный для размещения ТКО, и сеть мусороперегрузочных станций. Реализация проекта позволит обеспечить в северной части региона обращение с ТКО в соответствии с требованиями законодательства и охватить около половины всего объема образующихся в Мурманской области ТКО.

В настоящее время получены положительные заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по обоснованию санитарно-защитной зоны проектируемого полигона ТКО, государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главгосэкспертизы.

В целях реализации проекта по южной зоне в Мурманской области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами для заключения соответствующего концессионного соглашения.