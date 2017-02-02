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Более 850 тыс. россиян посетили Турцию в 2016 году

Общество
2 февраля, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Это на 76,26% меньше, чем было в 2015 году
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 850 тыс. россиян посетили Турцию в 2016 году, что почти на 80% меньше, чем годом ранее. Такие данные министерства туризма и культуры Турции привели в четверг в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Турцию по итогам 2016 года посетило 866 тыс. россиян, что на 76,26% меньше, чем было в 2015 году (3,65 млн российских туристов)", - отметили в АТОР, добавив, что в общей сложности иностранный турпоток в страну в прошлом году сократился на 30% до 25,3 млн человек. Основной причиной снижения количества зарубежных гостей, как считают в АТОР, стали проблемы с безопасностью в стране.

В Турции надеются, что в 2017 году туристический сектор восстановится, благодаря активности российского рынка. По экспертным данным, в этом году на пляжах Турции ждут 3-3,5 млн россиян. Как сообщают операторы, по программам раннего бронирования Турция стала абсолютным лидером продаж: на это направление приходится до 50% всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, на предстоящее лето турецкие отельеры подготовили специальные цены для российского рынка. "Снижение цен составляет от 20 до 50% на некоторых объектах по сравнению с летом 2016 года", - сообщила Ломидзе. По ее информации, средняя стоимость недельного тура с размещением в трехзвездочной гостинице по системе "все включено" составляет сейчас 36 тыс. рублей на двоих. "Это та цена, которая очень привлекательна для туристов", - добавила Ломидзе.

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