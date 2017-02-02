В Душанбе прошла церковная служба по погибшим при крушении Ту-154 под Сочи

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ДУШАНБЕ, 2 февраля. /ТАСС/. Церковная служба по погибшим при крушении Ту-154 под Сочи прошла на территории 201-й российской военной базы, дислоцированной в Душанбе.
Панихида прошла в полковом храме-часовне Иверской иконы Божией Матери, которая расположена территории базы. В церковной службе приняли участие военнослужащие и члены их семей, дети зажгли свечи, принесли цветы и рисунки.
"Заупокойная служба прошла на 40-й день после крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Все молились за определение небесной участи душ усопших", - сказал помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.
Крушение Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета самолета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.