Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг Москве совершил заупокойное богослужение по погибшим в крушении самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека. Служба прошла в Новоспасском мужском ставропигиальном монастыре.

"Эта смерть обожгла не только близких и родных, но всех нас, - сказал он. - И еще и еще раз заставляет подумать о смысле человеческой жизни".

"Сегодня 40-й день со дня кончины наших замечательных военнослужащих, актеров, людей, отдававших свою жизнь гуманитарному служению, имена вы их знаете", - отметил он.

"Успокоит Господь души в первую очередь Вас, мои дорогие", - обратился Патриарх Кирилл к родственникам погибших.

Он напомнил о хрупкости человеческой жизни на Земле и бессмертии душ. "Их смерть заставила задуматься о том, что происходит с нами, с людьми, насколько хрупко наше существование, - продолжил предстоятель Русской православной церкви. - Нам иногда кажется, что мы всесильные, всемогущественные, что у нас есть мощная техника, наука, что человек способен управлять практически всеми процессами, на самом деле это совсем не так". "Человек создан Богом очень сильным и способным к могуществу, но над всем Бог", - сказал он.

"И только когда мы стоим у гроба близких своих, часто посещают нас мысли о смысле жизни, о конечности нашего бытия, о том, чему мы отдаем все силы нашей жизни", - продолжил он.

"Господь забрал к себе замечательных людей, - сказал патриарх Кирилл. - Для нас трагедия, для Бога не трагедия, потому что в отличии от нас Бог видит все. Он видит вечность. И то, где они сейчас, это лучше чем то, где мы сейчас". "Та иная жизнь существует, а значит смерти не существует. Чем яснее мы будем эту мысль понимать ...тем будем сильнее", - подчеркнул он.

Как передает корреспондент ТАСС, в собор были приглашены родственники погибших и артисты Ансамбля имени Александрова, на литургии также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, представители столичного правительства.

Поминовение на 40-й день кончины

"На 40-й день совершается молитвенное стояние перед Богом, в котором мы испрашиваем, чтобы Господь вел в Царствие небесное людей, которые предстали перед ним. Почему на 40-й день? Это связано с тем, что именно на сороковой день душа, пройдя мытарства, уже предварительно получает ту участь, которой она сподобилась за свою земную жизнь. Происходит предварительное определение, где душа будет находиться: в раю или в аду", - рассказал ТАСС настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Он подчеркнул, что от молитв родных и близких на 40-й день после смерти во многом зависит определение небесной участи души усопшего. "Мы для того и молимся, чтобы Господь видел, что человек не зря прожил свою жизнь. Наши молитва, наши добрые дела в честь и память о погибших, личные изменения на добро в честь и память почившего - это все будет свидетельствовать о том, что эти люди оставили нетленный след здесь, на земле", - сказал протоиерей.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета самолета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.