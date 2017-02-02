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"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля

Общество
2 февраля, 11:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, февраля. /ТАСС
Имя автора текста откроют за неделю до акции
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© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет 8 апреля. Текст уже написан, имя его автора держится в секрете, сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ), где со 2 по 4 февраля проходит международная конференция в рамках проекта.

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Там уточнили, что в этом году изменится время старта "Тотального диктанта" по часовым поясам, он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени.

"Это связано с тем, что в столице "Тотального диктанта", Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени", - приводит пресс-служба слова организатора и руководителя проекта Ольги Ребковец.

Имя автора текста организаторы держат в секрете и откроют на традиционной весенней пресс-конференции, которая запланирована на 1 марта. Текст диктанта уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке. "Это огромная работа и тяжелый труд - сделать так, чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным правилам и проверяющие ни в коем случае не посчитали за ошибку то, что ошибкой не является", - сказала Ребковец.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Идея акции родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное международное событие - в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек.

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