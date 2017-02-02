Эксперты: запрет захоронения отходов не решит проблему загрязнения Арктики

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете захоронения отходов производства и потребления в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), призванный решить проблему загрязнения арктических территорий. Однако эксперты считают, что для ликвидации ошибок советского времени, когда на побережье накапливались пустые металлические бочки, тара и другой мусор, нужно еще по крайней мере 10–15 лет.

Проект закона необходимо доработать

Автор законопроекта — депутат Государственной думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Сысоев — уверен, что только полный запрет захоронения всех видов отходов сможет решить проблему накопления мусора в Арктической зоне РФ. "Важно отметить, что сегодня, когда функции и контроля, надзора, и выдачи лицензий сконцентрированы в одном министерстве — Минприроды, возникает вопрос конфликта интересов: сам себе запрещаешь и сам себя контролируешь. Здесь, если мы говорим о том, что нам нужна нормальная экологическая ситуация в Арктике, мы эти функции должны разделить. Сегодня арктические регионы, чтобы сконцентрироваться на проблеме, могли бы создать свою ассоциацию, в рамках которой будут решать такие проблемы", — сказал он.

Как сообщили ТАСС в Министерстве природы Мурманской области, существующие цены на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) явно недостаточны для обеспечения комплекса мероприятий по вывозу отходов за пределы региона. Второй проблемой является отсутствие в других регионах необходимых мощностей по переработке отходов.

"Проект федерального закона в части запрета захоронения отходов в Арктической зоне Российской Федерации, подготовленный депутатом Государственной думы Владимиром Сысоевым, нуждается в доработке в части установления специальных требований к организации обращения с твердыми коммунальными отходами в малых и удаленных населенных пунктах субъектов АЗРФ", — сказали в министерстве. Среди таких требований — увеличение предельного срока накопления отходов на данных территориях с 11 до 36 месяцев и установление особого порядка предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета за счет средств экологического сбора.

Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит также считает, что запрет захоронения не поможет продвинуться в решении задач по улучшению экологической обстановки в Арктике.

"Непонятна цель депутатской инициативы, в пояснительной записке смешано множество вопросов, допущено много неточностей, а формулировки крайне расплывчаты. С одной стороны, заявляется, что "в Арктическом регионе складывается напряженная экологическая ситуация", — она сейчас складывается, или все же это наследие 60–70-х годов? Но в то же время основной акцент делается на советском периоде промышленного освоения Севера, на острой потребности в очистке и рекультивации земель, утилизации брошенной техники, скважин и оборудования. Но ведь такая работа успешно ведется: Архангельская область является одним из передовых регионов страны по очистке островных арктических территорий, где национальный парк "Русская Арктика" успешно завершил три сезона экологической уборки и готовится к следующим. Многое сделано в этом направлении и на Ямале, и в других приарктических регионах", — пояснил он.

Левит добавил, что к данной проблеме необходим комплексный подход, основанный на тщательном изучении накопленного ущерба. "Надо провести "инвентаризацию" ущерба, дать оценку опасности всех источников загрязнения, сформировать план работ по очистке. Такая работа успешно проводится профильными министерствами и уполномоченными организациями", — сообщил собеседник агентства.

Астрономические затраты

Как рассказал ТАСС директор НИИ прикладной экологии Севера СО РАН Григорий Саввинов, в настоящее время трудно оценить объем отходов, скопившихся в Арктике. "Такая статистика в целом по Заполярью нам, во всяком случае, неизвестна, по этой причине трудно сказать и стоимость их вывоза оттуда. Но в любом случае это большой объем, и затраты будут астрономическими, как и усилия, которые для этого потребуются", — пояснил он. По словам Саввинова, вывозить отходы человеческой деятельности из Арктики эффективно можно только по морю, и даже это сложно делать регулярно.

В Якутии считают, что вывоз отходов с территории республики нецелесообразен вообще. "С учетом территориальных особенностей Якутии необходимо оставить захоронения, так как нецелесообразно и экономически невыгодно вывозить мусор из труднодоступных и отдаленных местностей. Поэтому Минстрою РФ направлено предложение от ряда субъектов страны, в том числе Якутии, чтобы оставить захоронения", — сказал ТАСС министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин.

"Вопросы утилизации отходов должны решаться по территориальной схеме. Но вывозить с арктических районов ТБО очень дорого. Поэтому прорабатываются альтернативные методы утилизации, которые в этом году будут детализированы", — добавила руководитель управления экобезопасности Министерства охраны природы Якутии Вера Степанова.

Чукотка, в свою очередь, планирует потратить 4,8 млрд рублей на обустройство полигонов для захоронения и дальнейшей ликвидации отходов в рамках реализации программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016–2020 годы". Как сообщил губернатор Чукотки Роман Копин, полигоны появятся во всех районах автономии.

Для очистки Арктики понадобится 15 лет

Эксперты считают, что для очистки Арктики нужно еще по крайней мере 10–15 лет, так как во время северного завоза на арктических островах и побережьях десятилетиями оставляли огромные залежи бочек, тары и других загрязнителей.

На Ямале одной из главных проблем являются заброшенные скважины, которые были пробурены в исследовательских целях в советское время, когда проводились поиски нефти и газа. Заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Гаврилюк рассказал ТАСС, что для решения этой ситуации требуется вмешательство федеральных властей.

"Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа более 100 таких объектов. Часть из них бурилась за счет СССР, часть уже в период Российской Федерации, и еще часть на средства из бюджета округа. Скважины, которые создавались за счет ЯНАО, находятся на нашем балансе, на их содержание выделяются средства, но их гораздо меньше в общем количестве. Что касается остальных скважин, то здесь получается юридическая коллизия, ведь, по сути, они не бесхозные", — пояснил он.

Дискуссионным остается вопрос, стоит ли рассматривать их как объекты накопленного ущерба или нет. "С одной стороны, проводились геологические изучения, объекты появились не вчера, требования по их содержанию и ликвидации должны осуществляться. Мы считаем, что должна быть консолидация всех заинтересованных ведомств на федеральном уровне — Росимущества, Ростехнадзора, Роснедр, Минприроды. Нужно создать конкретную программу, чтобы хотя бы провести оценку состояния этих скважин", — отметил Гаврилюк.

Современные технологии переработки мусора

По мнению депутата Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой, в Арктике необходимо убрать мусор, но подходить к этому вопросу нужно комплексно. "Нужно внимательно изучить современные технологии по утилизации отходов, все подсчитать", — подчеркнула она.

Кроме того, в правительстве края сообщили, что рассматриваются различные варианты по обращению с мусором в Арктике, в том числе и накопленным в прошлые десятилетия, но все упирается в вопросы финансирования. Проблема мусора стоит особенно остро, поскольку населенные пункты удалены друг от друга, существуют проблемы с транспортной инфраструктурой.

"Как следствие, появляются несанкционированные свалки, что вызывает опасность загрязнения рек и озер во время паводков. Поэтому в прошлом году из краевого бюджета были выделены 15 млн рублей на приобретение установок по обезвреживанию мусора для арктических Таймырского и Туруханского районов", — сказали в правительстве края.

Установки представляют собой комплексы, где при температуре 1200 градусов мусор превращается в золу, причем количество остатков составляет не более 5% от загруженных в установку отходов. В дальнейшем золу можно использовать для отсыпки дорог, а тепло, полученное от процесса сжигания, направить на обогрев помещений.

Как сообщили ТАСС в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа, в рамках действующих тарифов обеспечить вывоз мусора из арктических регионов нереально. "Идею такого запрета мы оцениваем отрицательно, так как на ее реализацию потребуются колоссальные средства, причем безвозвратные. Проблема комплексная, запрет — это полумера, которая лишь выведет за рамки правового поля деятельность муниципалитетов", — заявили в департаменте.