Губернатор Ленобласти подарит сурка Ленинградскому зоопарку вместо умершего Фрола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует подарить молодого сурка Ленинградскому зоопарку, где скончался известный всем петербуржцам пушистый "метеоролог" по имени Фрол. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Губернатор Ленинградской области, узнав о кончине обитателя Ленинградского зоопарка, метеоролога Фрола, решил подарить петербуржцам ленинградского зверька. В области сурки не обитают в дикой природе, однако живут на территориях звероферм", - отметили в пресс-службе.

Заводчики из Волосовского района сообщили губернатору, что приплод у сурков ожидается в мае, тогда и будет отобран лучший молодой зверек. Имя для него петербуржцы смогут выбрать путем голосования, как это традиционно происходит в Ленинградском зоопарке.

Накануне отмечаемого в США праздника Дня сурка, ставшего популярным и в России, стало известно, что степной сурок-байбак Фрол, несколько лет предсказывавший наступление весны в Петербурге, скончался некоторое время назад. Он был из тех, кто не укладывался в спячку, а входил в группу "контактных животных" Ленинградского зоопарка, то есть постоянно участвовал в выездных мероприятиях для детей. 2 февраля впервые традиция в зоопарке была прервана.

День сурка отмечается с 1887 года. Первым сурком- предсказателем стал Фил, живший на Индюшачьей горке в городке Панксатони (штат Пенсильвания). С тех пор всех сурков-метеорологов, в честь которых здесь проводится самый известный фестиваль, называют Филом. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, зима продлится еще 6 недель.