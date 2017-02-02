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Представители СПЧ проверят СИЗО и колонии Карелии

Общество
2 февраля, 20:12 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
В выездном заседании планируют принять участие глава СПЧ Михаил Федотов и другие члены совета
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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 8 по 10 февраля проведет выездное заседание в Карелии, в рамках которого планируется проверить СИЗО и колонии республики. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

"За несколько дней работы в регионе правозащитники посетят школу-интернат, специальное учреждение временного содержания иностранных граждан, проверят СИЗО и исправительные колонии, встретятся со студентами Петрозаводского государственного университета, проведут совещание по вопросам реализации концепции государственной политики по увековечиванию и совещание с участием членов избирательной комиссии Карелии, представителей политических партий и профильных НКО по вопросам подготовки и проведения выборов главы республики в 2017 году и президентских выборов в 2018 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в мероприятии планируют принять участие глава СПЧ Михаил Федотов и другие члены совета.

"Итоги работы будут подведены на совместном заседании совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и совета при главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека с участием главы республики А. П. Худилайнена", - отметили в пресс- службе.

Кроме того, 9 февраля члены совета проведут прием граждан в Петрозаводске.

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