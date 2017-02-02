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Володин призвал помнить о подвиге павших в Сталинградской битве

Общество
2 февраля, 21:54 UTC+3 ВОЛГОГРАД 2, февраля. /ТАСС
Спикер Госдумы посетил мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане
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ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находящийся в Волгограде с рабочей поездкой, посетил мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и возложил цветы к Вечному огню в Пантеоне воинской славы, к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и Малой братской могиле. 2 февраля отмечается 74-я годовщина победы в Сталинградской битве.

Выступая на торжественном собрании, посвященном этой дате, Володин констатировал, что для каждого из россиян "2 февраля - священный день, напоминающий о подвиге и Великой Победе". "Это особый город, город, который отстояли все народы Советского Союза", - отметил он, подчеркнув, что именно здесь, на Волге, "решалась судьба человечества".

Память героев Сталинграда

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году, разработкой проекта занимался коллектив скульпторов и архитекторов под руководством Евгения Вучетича. В настоящее время Мамаев курган признан объектом культурного наследия федерального значения. От подножия кургана до его вершины насчитывается 200 ступеней - по числу дней Сталинградской битвы. Скульптура "Родина-мать зовет!", входящая в мемориальный комплекс, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая (на момент постройки) статуя в мире.

Наш дом

Кроме того, председатель Госдумы вместе с губернатором области Андреем Бочаровым и главой Волгограда Виталием Лихачевым осмотрели многоквартирный дом на улице Космонавтов в Дзержинском районе города. Дом был восстановлен после трагедии, случившейся в декабре 2015 года: тогда в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда, жилья лишились 108 семей.

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Володину также показали придомовую территорию, обустройство которой происходило при участии местных жителей. Двор на улице Космонавтов Володин и Бочаров уже осматривали в августе 2016 года в ходе предвыборной кампании, когда здесь только начали приводить в порядок внутридворовые проезды и тротуары, зеленую зону, устанавливали детскую и спортивную площадки. Теперь все работы завершены, почти 2 тысячи жителей уже успели оценить преимущества обновленной территории.

Эти работы стали частью реализации проекта "Наш двор - наш дом", который инициировал Володин во время предвыборной кампании. Всего в рамках этого проекта в 2016 году в 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 - установили детские игровые площадки. Проект стал этапом большой работы по комплексному развитию территорий, созданию комфортных условий для жителей региона. За последние три года приведены в порядок места отдыха и главные улицы в крупных городах и небольших районных центрах. Теперь акцент сместился на внутридворовые территории, которые во всем регионе планируется обустроить за пять лет.

С 2017 года благоустройство дворов получит федеральную поддержку. Это стало возможным благодаря успешному опыту реализации таких проектов, в том числе и в Волгоградской области. Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями "Единой России" им было поддержано предложение сделать программу "Наш двор" общефедеральной. По инициативе фракции единороссов в Госдуме в федеральный бюджет на 2017 год заложены 20 млрд рублей на благоустройство территорий, из которых значительная часть средств будет направлены на ремонты дворов (493 млн - в Волгоградской области).

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