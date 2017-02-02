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Российские эксперты прибыли в Каир для инспекции аэропорта

Общество
2 февраля, 22:19 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Перед возвращением в Москву с докладом, инспекторы встретятся с представителями Министерства гражданской авиации АРЕ
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КАИР, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Группа экспертов по авиабезопасности из РФ прибыла в Каир для проверки столичного международного аэропорта. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани египетской столицы.

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© Артем Геодакян/ТАСС
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"Делегация российских специалистов высокого уровня в составе 10 человек прибыла в четверг в Каир спецрейсом из Москвы, - указал собеседник агентства. - Их визит планировался на три дня, но, возможно, они управятся более оперативно, не исключено, что за один день. Сейчас этот вопрос решается. Все прояснится завтра, в пятницу".

Во время инспекционной поездки эксперты, в частности, осмотрят второй терминал аэропорта Каира и оценят работу установленного там досмотрового и биометрического оборудования для контроля персонала, а также систем видеонаблюдения. Как сообщалось ранее, в связи с приездом российских специалистов все службы второго терминала были заранее приведены в повышенную готовность. До конца января администрация воздушной гавани обещала завершить отладку аппаратуры и досмотрового оборудования, а на протяжении последних дней составляла базы данных отпечатков персонала.

Как передает новостной портал "Сада аль-Баляд", биометрическая система контроля начала полностью функционировать несколько часов назад. По его данным, перед тем, как отправиться в Москву с докладом, инспекторы из РФ проведут в Каире встречу с представителями Министерства гражданской авиации АРЕ.

Проверка в каирском аэропорту, как ожидается, должна стать финальной перед тем, как будет подготовлен окончательный отчет по системам безопасности египетских аэропортов и будет поставлен вопрос о сроках восстановления прерванного в ноябре 2015 года после крушения российского самолета на Синае воздушного авиасообщения между странами. В январе группа российских экспертов проводила инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как ожидается, полеты на первом этапе будут возобновлены в столичный аэропорт, а затем и в курортные города. Планируется, что перед этим Москва и Каир подпишут соглашение по авиабезопасности.

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