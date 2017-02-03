План реализации стратегии Минздрава по ВИЧ обсудят на заседании у Голодец

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Члены Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере обсудят актуальную версию плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, обеспечение инфицированных лекарствами, проблему прописки и внесение изменений в законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Совета.

"В контексте рассмотрения плана речь пойдет о качестве оказания медицинской помощи и доступности лекарственной терапии ВИЧ-инфицированным пациентам, а также о совершенствовании законодательства в сфере обеспечения прав и свобод ВИЧ-инфицированных граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, планируется обсудить механизмы профилактики ВИЧ.

В заседании участвуют председатель Совета, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, представители ряда министерств и ведомств, включая Минздрав, Минюст, Минобрнауки, Роспотребнадзор, ФАС.

Законодательство устарело

Отдельный блок вопросов будет посвящен законодательным аспектам. По словам члена Совета, юриста Константина Добрынина, законы во многом устарели.

"Основная глобальная проблема в том, что касается ВИЧ- инфекции, касается того, что ВИЧ перешагнул XXI век, а мы, я имею в виду - страна, с точки зрения юридических механизмов защиты остались в XX веке, когда недуг только появился", - сказал он.

По его словам, стигматизация и отчуждение людей с ВИЧ сейчас распространяется на отрасль права. "Никто из юристов не хочет заниматься этой проблематикой, она всегда находится на такой третьесортной позиции, неприятной. Никто не хочет к этому прикасаться", - пояснил Добрынин.

Изменений, по его словам, требуют и уголовное право, и семейное, и административное. Добрынин полагает, что необходимо изменить статью, предусматривающую уголовную ответственность за заражение ВИЧ. "Фактически оно выделено в отдельный состав. А мы знаем, что существует, помимо ВИЧ- инфекции, другой ряд не менее опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний", - пояснил юрист.

ВИЧ-диссиденты

На заседании Совета также обсудят проблему ВИЧ-диссидентства - убежденности некоторых групп людей в том, что вируса иммунодефицита человека не существует, а значит, нет необходимости лечиться.

Добрынин отметил, что в отношении этих людей необходимо ужесточать законодательство, так как зачастую они отказывают в необходимой терапии своим инфицированным детям. При этом ответственность не должна быть уголовной, считает юрист.

Члены Совета также будут говорить о законах, регулирующих порядок въезда, выезда и пребывания на территории РФ, и о целесообразности законодательного закрепления распространения информации о ВИЧ.