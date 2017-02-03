Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

План реализации стратегии Минздрава по ВИЧ обсудят на заседании у Голодец

Общество
3 февраля, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
На заседании Совета также обсудят проблему ВИЧ-диссидентства - убежденности некоторых групп людей в том, что вируса иммунодефицита человека не существует, а значит, нет необходимости лечиться
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Члены Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере обсудят  актуальную версию плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, обеспечение инфицированных лекарствами, проблему прописки и внесение изменений в законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Совета.

Смотрите также
Эксперт: ситуация с ВИЧ в Москве остается стабильной и контролируемой

"В контексте рассмотрения плана речь пойдет о качестве оказания медицинской помощи и доступности лекарственной терапии ВИЧ-инфицированным пациентам, а также о совершенствовании законодательства в сфере обеспечения прав и свобод ВИЧ-инфицированных граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, планируется обсудить механизмы профилактики ВИЧ.

В заседании участвуют председатель Совета, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, представители ряда министерств и ведомств, включая Минздрав, Минюст, Минобрнауки, Роспотребнадзор, ФАС.

Законодательство устарело

Отдельный блок вопросов будет посвящен законодательным аспектам. По словам члена Совета, юриста Константина Добрынина, законы во многом устарели.

Смотрите также
Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходятся на Россию

"Основная глобальная проблема в том, что касается ВИЧ- инфекции, касается того, что ВИЧ перешагнул XXI век, а мы, я имею в виду - страна, с точки зрения юридических механизмов защиты остались в XX веке, когда недуг только появился", - сказал он.

По его словам, стигматизация и отчуждение людей с ВИЧ сейчас распространяется на отрасль права. "Никто из юристов не хочет заниматься этой проблематикой, она всегда находится на такой третьесортной позиции, неприятной. Никто не хочет к этому прикасаться", - пояснил Добрынин.

Изменений, по его словам, требуют и уголовное право, и семейное, и административное. Добрынин полагает, что необходимо изменить статью, предусматривающую уголовную ответственность за заражение ВИЧ. "Фактически оно выделено в отдельный состав. А мы знаем, что существует, помимо ВИЧ- инфекции, другой ряд не менее опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний", - пояснил юрист.

ВИЧ-диссиденты

На заседании Совета также обсудят проблему ВИЧ-диссидентства - убежденности некоторых групп людей в том, что вируса иммунодефицита человека не существует, а значит, нет необходимости лечиться.

Добрынин отметил, что в отношении этих людей необходимо ужесточать законодательство, так как зачастую они отказывают в необходимой терапии своим инфицированным детям. При этом ответственность не должна быть уголовной, считает юрист.

Члены Совета также будут говорить о законах, регулирующих порядок въезда, выезда и пребывания на территории РФ, и о целесообразности законодательного закрепления распространения информации о ВИЧ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Маккейн призвал Трампа предоставить Украине военную помощь
4
Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний
5
ООН сообщила о "тяжелых потерях" среди украинских силовиков и ополченцев в районе Авдеевки
6
Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама