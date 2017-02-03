Сенат Конгресса США поддержал отмену запрета на слив отходов в реки при добыче ископаемых

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании принял совместную резолюцию с требованием отменить правило, которое запрещает добывающим компаниям сливать свои отходы в реки и каналы, рядом с которыми расположены шахты. За данное решение проголосовали 54 члена палаты, 45 выступили против.
Речь идет о запрете, введенном в декабре 2016 года экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Предыдущая администрация полагала, что добывающие компании не должны вредить экологии того района, где ведется разработка полезных ископаемых. В связи с этим, согласно правилу, вокруг водоемов вводилась защитная зона в 30 метров. Более того, компании должны были восстановить уже загрязненные реки.
Однако, по мнению контролирующих Конгресс республиканцев, такое регулирование могло привести к потере рабочих мест, кроме того, оно не соответствовало многим местным законам. В результате на Капитолийском холме была представлена совместная резолюция, согласно тексту которой введенное Обамой правило "не должно иметь силы и применяться". В среду она была принята Палатой представителей (228 голосов "за", 194 "против"), а затем за нее проголосовал Сенат. Теперь резолюция ляжет на стол президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, ее подпишет.