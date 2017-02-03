"Турпомощь" исключила из своего состава 27 компаний

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Турпомощь" исключила из своего состава 27 туристических компаний. Такое решение было принято на наблюдательном совете ассоциации в Ростуризме.

Как сообщил директор "Турпомощи" Александр Осауленко, 18 компаний написали заявления о выходе из ассоциации, девять компаний не продлили членство и не написали заявление о выходе. "В соответствии с законодательством они должны быть исключены", - отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По словам директора "Турпомощи", в резервном фонде ассоциации на настоящий день собрано почти 360 млн руб., в фонд текущих расходов - более 24 млн руб., фонд персональной ответственности - более 188 млн руб. Общее количество членов ассоциации составляет 584 компании.