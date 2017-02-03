Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ИП и физлица смогут получать субсидии на производство оленины в НАО

Общество
3 февраля, 11:37 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, февраля. /ТАСС
Обязательным условием получения субсидии станет наличие договора аренды земли для выпаса оленей на территории НАО
Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Субсидию на производство оленины в Ненецком автономном округе (НАО) смогут получать индивидуальные предприниматели и физические лица, сообщила пресс-служба администрации округа.

"Теперь таким правом могут воспользоваться не только юридические, но и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, производящие продукцию оленеводства. Обязательное условие - наличие договора аренды земельного участка для выпаса оленей на территории Ненецкого округа", - говорится в сообщении. Речь идет о субсидиях, частично возмещающих затраты на производство оленины, а также на транспортные расходы по доставке продукции для последующей переработки в Нарьян-Мар. Для этого в бюджете округа на 2017 год предусмотрено около 120 млн рублей.

По данным пресс-службы, субсидия предоставляется по ставке 130 тыс. рублей за 1 тонну оленины. В 2017 году сырье в промышленную переработку планируют направить 12 оленеводческих хозяйств и ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания". Вместе они реализуют 898 тонн оленины. Сумма субсидий на данный объем составит 116,7 млн рублей.

Смотрите также

В 2017 году НАО потратит на поддержку оленеводства свыше 143 млн рублей
Ямал будет ежегодно поставлять 100 тонн мяса северного оленя в Германию

Специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО внесли поправки и в порядок предоставления субсидии на частичное возмещение транспортных расходов по доставке мяса для переработки в Нарьян-Мар. Теперь будут компенсироваться только расходы на завоз оленины, произведенной на территории округа.

Размеры субсидирования остались на прежнем уровне - 99% от понесенных комиссионных затрат. На эти цели в бюджете НАО на 2017 год предусмотрено 29,6 млн рублей. Обязательное условие получения такой субсидии - отсутствие у заявителя просроченной задолженности.

Доставка оленины в Нарьян-Мар осуществляется авиационным или наземным транспортом. В нынешнюю кампанию авиатранспортом будет доставлено 218 тонн оленины из Нижней Пеши, Индиги и Коткино. Наземным транспортом - 860 тонн мяса. Грузовыми автомобилями сырье будет вывезено из Харуты, Воркуты, Красного, Неси, Хорей-Вера, а также поселка Харьягинский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
3
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
4
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
5
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
6
Международная ассоциация воздушного транспорта может создать комиссию по Жуковскому
7
В Москве задержана женщина, заказавшая убийство своей матери
Темы дня
Реклама