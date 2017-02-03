ИП и физлица смогут получать субсидии на производство оленины в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Субсидию на производство оленины в Ненецком автономном округе (НАО) смогут получать индивидуальные предприниматели и физические лица, сообщила пресс-служба администрации округа.

"Теперь таким правом могут воспользоваться не только юридические, но и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, производящие продукцию оленеводства. Обязательное условие - наличие договора аренды земельного участка для выпаса оленей на территории Ненецкого округа", - говорится в сообщении. Речь идет о субсидиях, частично возмещающих затраты на производство оленины, а также на транспортные расходы по доставке продукции для последующей переработки в Нарьян-Мар. Для этого в бюджете округа на 2017 год предусмотрено около 120 млн рублей.

По данным пресс-службы, субсидия предоставляется по ставке 130 тыс. рублей за 1 тонну оленины. В 2017 году сырье в промышленную переработку планируют направить 12 оленеводческих хозяйств и ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания". Вместе они реализуют 898 тонн оленины. Сумма субсидий на данный объем составит 116,7 млн рублей.

Специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО внесли поправки и в порядок предоставления субсидии на частичное возмещение транспортных расходов по доставке мяса для переработки в Нарьян-Мар. Теперь будут компенсироваться только расходы на завоз оленины, произведенной на территории округа.

Размеры субсидирования остались на прежнем уровне - 99% от понесенных комиссионных затрат. На эти цели в бюджете НАО на 2017 год предусмотрено 29,6 млн рублей. Обязательное условие получения такой субсидии - отсутствие у заявителя просроченной задолженности.

Доставка оленины в Нарьян-Мар осуществляется авиационным или наземным транспортом. В нынешнюю кампанию авиатранспортом будет доставлено 218 тонн оленины из Нижней Пеши, Индиги и Коткино. Наземным транспортом - 860 тонн мяса. Грузовыми автомобилями сырье будет вывезено из Харуты, Воркуты, Красного, Неси, Хорей-Вера, а также поселка Харьягинский.