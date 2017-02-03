Яровая предложила создать в РФ единую информационную базу педофилов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым создать в России единую межведомственную информационную базу педофилов, чтобы они не могли после совершения преступления заниматься трудовой деятельностью, подразумевающей работу с детьми.

"Вопрос создания единой общедоступной межведомственной информационной базы в отношении лиц, совершивших эти преступления (против половой неприкосновенности детей), очень важен с точки зрения дальнейшей невозможности осуществления этими лицами, ранее совершившими преступления, деятельности, связанной с детьми", - заявила она на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

"У нас есть в законодательстве эти запреты, но чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы", - подчеркнула Яровая.

Программа реабилитации для детей

Яровая также предложила профильным министерствам и ведомствам создать программу реабилитации детей - жертв сексуального насилия. В отсутствие подобных системных мер несовершеннолетние, ставшие жертвами педофилов, сами в будущем совершают подобные преступления, констатировала парламентарий.

"Как показывают расследуемые уголовные дела, преступниками становятся те, кто ранее становились жертвами насилия", - сказала Яровая. "Поэтому та мера, которую мы предлагали ранее и которая не была тогда (при обсуждении "антипедофильских поправок" в 2013 году - прим. ТАСС) поддержана определенными министерствами в части того, что в отношении ребенка - жертвы насилия нужно обязательно устанавливать специальную программу реабилитации и бесплатной медико-социальной помощи, поддержки, означает только одно: чем больше детей мы защитим как жертв насилия, тем меньше будет новых преступников", - подчеркнула депутат.

"Поэтому это тот случай, когда нужно осмысленно потратить деньги, сформировать программу защиты детей - жертв насилия с тем, чтобы в будущем они не становились лицами, совершающими преступления", - обратилась вице-спикер к присутствующим на заседании представителям ведомств.

Ужесточить наказание

Вице-спикер Госдумы считает, что необходимо ужесточить наказание для серийных педофилов, а также приостанавливать сроки давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей.

"Если посмотреть примеры, связанные с многоэпизодными преступлениями (когда один субъект, один преступник совершает преступления в отношении десятков, а иногда, к сожалению, сотен детей до момента, когда становится об этом известно), со всей очевидностью встает вопрос не только по актуализации темы приостановления сроков давности, но и по соразмерности наказания", - сказала Яровая.

В связи с этим парламентарий напомнила, что по законодательству РФ максимальное наказание не может превышать "основную максимальную санкцию" более чем на 50%.

"Вы знаете, к какой категории преступлений отнесены преступления, связанные с развратными действиями, - (максимальная санкция) три года. Следовательно, если растлил 100 детей, наказание будет 4,5 года", - пояснила она. "Никакой адекватности и соразмерности нет", - подчеркнула Яровая.

Кроме того, считает вице-спикер, необходимо рассматривать вопрос о возможности приостановления сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности. "Международный опыт, который мы изучили, показывает именно такие подходы и такую практику, и это полностью согласуется с конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации", - подтвердила она.

Обязательная психиатрическая экспертиза

Яровая считает, что в отношении обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей необходимо в обязательном порядке проводить судебно- психиатрическую экспертизу.

"По вопросу, связанному с проведением экспертизы: мы настаивали, когда в 2013 году (при обсуждении предыдущих "антипедофильских поправок" - прим. ТАСС) реализовывали нашу законодательную инициативу, на том, что в обязательном порядке, независимо от волеизъявления подозреваемого, обвиняемого по такой категории преступлений, должна проводиться судебно-психиатрическая экспертиза", - напомнила она.

"Как вы знаете, сегодня этого (проведения обязательной судебно-психиатрической экспертизы) нет. Мы считаем, что это недопустимо", - заявила вице-спикер.

По мнению Яровой, "если говорить об установлении диагноза "педофилия", то установить такой диагноз невозможно без проведения такой экспертизы". "Поэтому для обеспечения максимальной защиты общества, безусловно, необходимо действовать комплексно по выявлению тех лиц, которые страдают педофилией, для дальнейшего административного и процессуального надзора, который бы обеспечивал максимальную защиту детей", - предложила депутат.