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Путин поручил прокуратуре регулярно проверять исполнение законов об обращении с отходами

Общество
3 февраля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Предложения по стимулированию использования сельскохозяйственными товаропроизводителями современных технологий утилизации отходов животноводства правительство должно разработать до 1 марта
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ систематически проверять исполнение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в части, касающейся обращения с отходами животноводства, а также об экологической экспертизе в этой сфере. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Правительству России предстоит до 1 марта представить предложения по стимулированию использования сельскохозяйственными товаропроизводителями современных технологий утилизации отходов животноводства.

Также кабмину поручено до 1 июня обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих усиление административной ответственности за нарушение требований об экологической экспертизе и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства.

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