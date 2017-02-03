Путин поручил прокуратуре регулярно проверять исполнение законов об обращении с отходами

Франсуа Фийон не намерен покидать французский избирательный марафонМеждународная панорама 3 февраля, 13:40
Мутко: манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛСпорт 3 февраля, 13:29
Работы по снижению шума начнутся на шести станциях московского метроМосква 3 февраля, 13:23
Футболист "Атлетико" Эрнандес задержан полицией по подозрению в насилииСпорт 3 февраля, 13:18
Банк России будет блокировать мошеннические сайты рунетаЭкономика и бизнес 3 февраля, 13:18
Россельхознадзор не обеспокоен поручением Лукашенко о возбуждении дела против ДанквертаЭкономика и бизнес 3 февраля, 13:17
Концепцию реконструкции здания Третьяковки разработают Рэм Колхас и Владимир ПлоткинМосква 3 февраля, 13:12
Сын Константина Цзю выиграл второй поединок в профессиональном боксеСпорт 3 февраля, 13:09
Пользователи Wi-Fi в метро весь февраль смогут посещать Третьяковскую галерею со скидкойМосква 3 февраля, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ систематически проверять исполнение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в части, касающейся обращения с отходами животноводства, а также об экологической экспертизе в этой сфере. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Правительству России предстоит до 1 марта представить предложения по стимулированию использования сельскохозяйственными товаропроизводителями современных технологий утилизации отходов животноводства.
Также кабмину поручено до 1 июня обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих усиление административной ответственности за нарушение требований об экологической экспертизе и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства.