Путин поручил прокуратуре регулярно проверять исполнение законов об обращении с отходами

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ систематически проверять исполнение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в части, касающейся обращения с отходами животноводства, а также об экологической экспертизе в этой сфере. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Правительству России предстоит до 1 марта представить предложения по стимулированию использования сельскохозяйственными товаропроизводителями современных технологий утилизации отходов животноводства.

Также кабмину поручено до 1 июня обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих усиление административной ответственности за нарушение требований об экологической экспертизе и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства.