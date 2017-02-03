Строительство гражданского порта на Новой Земле поможет развитию рыбной отрасли

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Строительство порта в Павловском месторождении поможет развитию рыбной отрасли на Новой Земле, сообщил корреспонденту ТАСС заведующий лабораторией биоресурсов внутренних водоемов Северного филиала Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича (СевПИНРО) Игорь Студенов.

"Если будет гражданский порт, туда смогут заходить суда и вывозить рыбу, что сейчас невозможно", - сказал Студенов. В настоящее время на архипелаге существует только военный порт.

В реках архипелага Новая Земля нерестится арктический голец - рыба семейства лососевых. "На Новой Земле хороший запас этой рыбы, но используется он очень скромно. По нашим данным, в 2010-2012 годах добыча была около 40 тонн", - пояснил Студенов, добавив, что лов гольца не является промышленным, им занимаются отдельные рыбаки. Ученый пока затрудняется оценить, каким будет возможный объем промышленного лова в случае открытия порта.

В водах Баренцева и Карского морей, которыми омывается архипелаг, растет количество горбуши. С 1950-х годов молодь горбуши завозили с Дальнего Востока в реки, которые впадают в Белое и Баренцево моря. "Горбуша чувствует себя все лучше и лучше в связи с потеплением климата. Ее масса здесь в среднем на 20% больше, чем на родине, и вкусовые качества лучше", - отметил биолог.

В 2015 году у побережья Белого моря Архангельской области было выловлено 58,3 тонны горбуши. "Она идет по нечетным годам. Рассчитываем, что в 2017 году тоже будет хороший вылов", - пояснил Студенов, добавив, что горбушу можно ловить и у побережья Новой Земли.

Павловское месторождение

Павловское месторождение - серебросодержащее свинцово- цинковое месторождение, участок Безымянского рудно-полиметаллического узла, расположенного на острове Южный архипелага Новая Земля. Входит в пятерку крупнейших подобных месторождений в России. Его запасы оцениваются в 47 миллионов тонн.

На ближайшие годы запланировано проектирование горно-обогатительного комбината и причального комплекса на архипелаге. Объем инвестиций в освоение Павловского месторождения составит от 12 до 14 млрд рублей, строительство планируется начать в 2019 году. Ввод ГОКа в эксплуатацию намечен на 2021 год, планируется, что его мощность будет до 2,5 млн тонн руды в год. Это один из немногих добывающих проектов в Арктике, не связанных с добычей углеводородов.

Для полномасштабного освоения месторождения будут построены причальный комплекс, вахтовый поселок для персонала на 500 человек и хранилище отвалов.

Россия начала осваивать архипелаг с конца XIX века. В 1877 году было основано первое поселение - становище Малые Кармакулы. С 1954 года на острове Новой Земли Южный располагался ядерный полигон. На архипелаге известно несколько месторождений руд черных и цветных металлов.