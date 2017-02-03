Что делать, если пропал человек

В социальных сетях почти две недели постили объявления о поиске Натальи Меламед — москвички, которая 24 января ушла из дома и не вернулась. Девушку искали правоохранительные органы и волонтеры. Впоследствии тело девушки было обнаружено в красногорском лесу, возбуждено уголовное дело об убийстве.

К сожалению, никто из нас не застрахован от возможной пропажи близкого человека. ТАСС рассказывает, что делать, если это произошло с вами.

? Когда начинать волноваться? Если человек не вернулся домой, не пришел на встречу и не отвечает на звонки, это повод забеспокоиться. Конечно, вам виднее, может ли ваш родственник или друг выйти за хлебом и отправиться в Австралию. Но правоохранительные органы заверяют: лучше перестраховаться. Время — самый важный фактор, который может повлиять на исход поисков. ? Что делать в первую очередь? Для начала обзвоните друзей, знакомых или родственников, к которым мог бы пойти пропавший человек. Если это не даст результата, обращайтесь в полицию. ? Как обратиться в полицию? Сообщить о пропаже близкого человека можно по телефону 102 или с помощью официального сайта ГУ МВД России по Москве (если речь идет об исчезновении в столице). Можно также обратиться в любой районный отдел полиции лично. С собой обязательно возьмите паспорт.



? Но ведь чтобы заявление приняли, нужно подождать трое суток? Это миф. И если вам предлагают подождать трое суток, смело пишите жалобу. ? А если я ему не родственник, а просто друг? Заявление может подать любой гражданин, кем бы он ни приходился пропавшему. И принять его обязаны в любом отделении полиции, независимо от места пропажи. ? С чем идти в полицию? Если вы знаете или предполагаете, как был одет человек, составьте подробный список примет. И найдите наиболее свежую фотографию пропавшего, а лучше – несколько. ? Что еще я могу сделать сам? Обзвоните всех, кто может что-то знать о пропавшем. Постарайтесь восстановить картину произошедшего — кто видел его в последний раз, куда он должен был идти. Попробуйте запросить распечатку его последних звонков. ? Что будет делать полиция? Сотрудники правоохратительных органов осмотрят место, откуда перед исчезновением вышел человек, поговорят с людьми, которым может быть что-то известно, а также прочитают переписку пропавшего в доступных мессенджерах — будьте к этому готовы. ? Привлекать ли волонтеров? Последние годы показывают, что волонтеры очень эффективно ищут пропавших людей. Так что оставляйте заявку на сайте движения "Лиза Алерт". И, конечно, пишите о пропаже в социальных сетях и просите репостов. ? Какие телефоны мне могут быть полезны? Если пропавший человек — житель Москвы, вам понадобятся эти телефоны: - справки о потерявшихся детях: 8-(495)-401-90-11, 8-(495)-401-99-82; - регистрация несчастных случаев: 8-(495)-200-86-06, 8-(495) -284-30-55; - справки о без вести пропавших: 8-(495)-284-00-25; - справки о поступлении больных и пострадавших за текущие сутки: 8-(495)-921-43-31; 8-(495)-928-95-72; 8-(495)-956-33-56. Есть также бесплатная горячая линия движения "Лиза Алерт", действующая по всей России: 8-(800)-700-54-52

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова