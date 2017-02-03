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Что делать, если пропал человек

Общество
3 февраля, 18:16 UTC+3
Инструкция, которая может пригодиться каждому
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Материал из 1 страницы
© Денис Абрамов/ТАСС

В социальных сетях почти две недели постили объявления о поиске Натальи Меламед — москвички, которая 24 января ушла из дома и не вернулась. Девушку искали правоохранительные органы и волонтеры. Впоследствии тело девушки было обнаружено в красногорском лесу, возбуждено уголовное дело об убийстве.

К сожалению, никто из нас не застрахован от возможной пропажи близкого человека. ТАСС рассказывает, что делать, если это произошло с вами.

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Когда начинать волноваться?

Если человек не вернулся домой, не пришел на встречу и не отвечает на звонки, это повод забеспокоиться. Конечно, вам виднее, может ли ваш родственник или друг выйти за хлебом и отправиться в Австралию. Но правоохранительные органы заверяют: лучше перестраховаться. Время — самый важный фактор, который может повлиять на исход поисков.

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Что делать в первую очередь?

Для начала обзвоните друзей, знакомых или родственников, к которым мог бы пойти пропавший человек. Если это не даст результата, обращайтесь в полицию. 

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Как обратиться в полицию?

Сообщить о пропаже близкого человека можно по телефону 102 или с помощью официального сайта ГУ МВД России по Москве (если речь идет об исчезновении в столице). Можно также обратиться в любой районный отдел полиции лично. С собой обязательно возьмите паспорт. 

 

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Но ведь чтобы заявление приняли, нужно подождать трое суток?

Это миф. И если вам предлагают подождать трое суток, смело пишите жалобу. 

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А если я ему не родственник, а просто друг?

Заявление может подать любой гражданин, кем бы он ни приходился пропавшему. И принять его обязаны в любом отделении полиции, независимо от места пропажи. 

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С чем идти в полицию?

Если вы знаете или предполагаете, как был одет человек, составьте подробный список примет. И найдите наиболее свежую фотографию пропавшего, а лучше – несколько. 

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Что еще я могу сделать сам?

Обзвоните всех, кто может что-то знать о пропавшем. Постарайтесь восстановить картину произошедшего — кто видел его в последний раз, куда он должен был идти. Попробуйте запросить распечатку его последних звонков. 

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Что будет делать полиция?

Сотрудники правоохратительных органов осмотрят место, откуда перед исчезновением вышел человек, поговорят с людьми, которым может быть что-то известно, а также прочитают переписку пропавшего в доступных мессенджерах — будьте к этому готовы.  

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Привлекать ли волонтеров?

Последние годы показывают, что волонтеры очень эффективно ищут пропавших людей. Так что оставляйте заявку на сайте движения "Лиза Алерт". И, конечно, пишите о пропаже в социальных сетях и просите репостов.   

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Какие телефоны мне могут быть полезны?

Если пропавший человек — житель Москвы, вам понадобятся эти телефоны:

- справки о потерявшихся детях: 8-(495)-401-90-11, 8-(495)-401-99-82;

- регистрация несчастных случаев: 8-(495)-200-86-06, 8-(495) -284-30-55;

- справки о без вести пропавших: 8-(495)-284-00-25;

- справки о поступлении больных и пострадавших за текущие сутки:

8-(495)-921-43-31; 8-(495)-928-95-72; 8-(495)-956-33-56.  

Есть также бесплатная горячая линия движения "Лиза Алерт", действующая по всей России: 8-(800)-700-54-52

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова 

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