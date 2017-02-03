ГП РФ предлагает прослушивать телефоны при розыске пропавших без вести детей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предлагает разрешить прослушивать телефонные разговоры и изымать информацию при розыске без вести пропавших детей у лиц, которые могут располагать информацией об их исчезновении. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Владимир Макаров.

В настоящее время оперативные мероприятия по розыску без вести пропавших можно проводить после возбуждения уголовного дела.

"Законодательство должно предусматривать возможность прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с персональных носителей в отношении лиц, которые могут располагать сведениями о без вести пропавших несовершеннолетних", - сказал Макаров, добавив, что соответствующий законопроект направлялся депутатам Госдумы.

По его словам, "ежегодно находятся в розыске порядка 100 тысяч детей, а по возбужденным уголовным делам только 14 тысяч детей". Представитель Генпрокуратуры отметил, что для проведения оперативно-разыскных мероприятий необходимы изменения в соответствующую правовую базу.