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ГП РФ предлагает прослушивать телефоны при розыске пропавших без вести детей

Общество
3 февраля, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Уточняется, что оперативные мероприятия по розыску пропавших сейчас можно проводить только после возбуждения уголовного дела
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предлагает разрешить прослушивать телефонные разговоры и изымать информацию при розыске без вести пропавших детей у лиц, которые могут располагать информацией об их исчезновении. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Владимир Макаров.

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В настоящее время оперативные мероприятия по розыску без вести пропавших можно проводить после возбуждения уголовного дела.

"Законодательство должно предусматривать возможность прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с персональных носителей в отношении лиц, которые могут располагать сведениями о без вести пропавших несовершеннолетних", - сказал Макаров, добавив, что соответствующий законопроект направлялся депутатам Госдумы.

По его словам, "ежегодно находятся в розыске порядка 100 тысяч детей, а по возбужденным уголовным делам только 14 тысяч детей". Представитель Генпрокуратуры отметил, что для проведения оперативно-разыскных мероприятий необходимы изменения в соответствующую правовую базу.

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