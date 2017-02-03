Роскомнадзор сообщил о кратном снижении количества детской порнографии в интернете

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Замруководителя Роскомнадзора Владимир Субботин сообщил, что количество детской порнографии в интернете снизилось кратно.

"С момента создания единого реестра запрещенной информации поступило огромное количество заявок на такие материалы (детскую порнографию) - более 120 тыс.", - сказал Субботин в пятницу на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии. "Из них подтвержденных - 35 тыс., блокируется в настоящее время порядка 8 тыс. материалов, остальные удаляются социальными сетями и владельцами ресурсов", - уточнил он.

"Я думаю - и это подтвердят многие, кто наблюдает за развитием интернета, - что детская порнография в общем доступе снизилась кратно, в основном она ушла в Darknet ("Даркнет", частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пользователями с использованием нестандартных протоколов и портов - прим. ТАСС)", - отметил замглавы ведомства. Он подтвердил, что речь идет в том числе о закрытых группах, и заверил, что Роскомнадзор борется и с этим явлением.