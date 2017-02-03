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МВД предлагает ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов для борьбы с педофилами

Общество
3 февраля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Предполагается, что это позволило бы увеличить раскрываемость преступлений, совершенных педофилами
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МВД РФ предлагает ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов для раскрываемости преступлений против детской половой неприкосновенности. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности - начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин.

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"Большую часть преступлений в отношении детей совершают мигранты. Такие преступления происходят на улице, в парках, скверах", - сказал он.

По его словам, необходимо было бы ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в страну мигрантов. "Геномная регистрация мигрантов позволила бы увеличить раскрываемость преступлений, совершенных педофилами", - отметил он.

Геномная регистрация - это получение, хранение и использование биоматериала и содержащейся в нем индивидуальной информации об определенных фрагментах ДНК человека. С помощью полученных при регистрации данных значительно облегчается идентификация личности человека. 

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