СК просит СМИ не освещать преступления против половой неприкосновенности детей

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит СМИ не освещать преступления против половой неприкосновенности детей, так как это ведет к всплеску преступлений такого рода. Об этом заявила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ Евгения Минаева.
"Большое количество информации о лицах, совершающих преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ведет к снижению критики других лиц, которые, возможно, замышляют совершение такого преступления", - сказала она.
По ее словам, необходимо снижать количество информации в СМИ о лицах, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних. "Мы считаем, что это провоцирует рост преступлений", - отметила представитель СК.