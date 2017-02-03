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СК просит СМИ не освещать преступления против половой неприкосновенности детей

Общество
3 февраля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В ведомстве считают, что это провоцирует рост преступлений
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит СМИ не освещать преступления против половой неприкосновенности детей, так как это ведет к всплеску преступлений такого рода. Об этом заявила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ Евгения Минаева.

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"Большое количество информации о лицах, совершающих преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ведет к снижению критики других лиц, которые, возможно, замышляют совершение такого преступления", - сказала она.

По ее словам, необходимо снижать количество информации в СМИ о лицах, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних. "Мы считаем, что это провоцирует рост преступлений", - отметила представитель СК.

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