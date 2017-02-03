МВД РФ хочет персонифицировать ответственность за замалчивание преступлений против детей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МВД РФ предлагает жестче наказывать руководителей детских учреждений, которые знают о фактах педофилии, но не сообщают об этом в правоохранительные органы.

Такое предложение высказал заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности - начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин.

"Если в детском учреждении - школе, детском доме - среди персонала появляется педофил, то он может совершать преступления на протяжении многих лет. Персонал и руководство этих учреждений, бывает, знают об этом и не сообщают в правоохранительные органы", - сказал Алабин.

Он отметил, что в МВД считают необходимым персонифицировать ответственность руководства учреждений, если они знают о фактах таких преступлений и не сообщают об этом в органы. По его словам, примером подобных скрытых преступлений могут послужить и возбужденные уголовные дела по громким инцидентам, связанным с покушением на половую неприкосновенность детей в образовательных учреждениях в Москве.