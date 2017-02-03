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В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram

Общество
3 февраля, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Мессенджер "Правжизнь Telegram" позволяет подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, пересылать различные файлы
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Православный мессенджер "Правжизнь Telegram" заработал в России. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы.

Священнослужители с помощью приложения, отметили в Синодальном отеле по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".

Прихожане, полагают создатели приложения, "смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим".

Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Приложение поддерживает восемь языков общения и доступно по ссылке https://pravzhizn.ru/downloadmessenger.

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