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Поезд "Лев Толстой" Москва - Хельсинки оснастят библиотекой

Общество
3 февраля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Пассажиры смогут заказывать книги у проводников
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Поезд "Лев Толстой" Москва - Хельсинки оснастят библиотекой современной русской и финской литературы. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК). Проект осуществляется при поддержке посольства Финляндии в Москве.

"С 5 февраля по 5 апреля 2017 года в поезде № 31/32 "Лев Толстой" Москва - Хельсинки для пассажиров будет работать настоящая библиотека, - отметили в пресс-службе. - Она включает книги современных финских и русских писателей для самых разных возрастов в переводе на русский и финский языки соответственно".

Пассажиры смогут заказывать книги у проводников, заполнив настоящие библиотечные формуляры.

5 февраля из Хельсинки отправится первый "литературный поезд", а 6 февраля в 09:19 мск его встретят на Ленинградском вокзале в Москве устроители проекта.

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