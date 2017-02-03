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Запрет на вылов нельмы на Таймыре продлен на 2017 год

Общество
3 февраля, 14:35 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, февраля. /ТАСС
На полуострове также действует запрет на вылов осетра
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КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Запрет на вылов нельмы в водоемах Таймыра продлен на 2017 год, сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального района.

"Нельма запрещена к вылову уже несколько лет, в этом году запрет с целью укрепления популяции этого вида рыбы продлен", - сказали в администрации. Также сохраняется запрет на вылов осетра.

3 февраля на Таймыре состоялось заседание комиссии по распределению квот на добычу водных биологических ресурсов. Для коренных малочисленных народов утверждена квота в 325,45 тонн рыбы, для любительской и спортивной ловли распределены квоты в размере 4 тонн. Норма вылова определена для таких видов рыб, как пелядь, сиг, муксун, омуль, чир, корюшка, ряпушка, налим и окунь. В администрации отметили, что квоты остались на прошлогоднем уровне.

Нельма - рыба из семейства лососевых, обитающая в северных реках России, ее популяция сокращается из-за массового вылова этого вида и ухудшения условий обитания.

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