Степашин доложил Медведеву, что 1 млн россиян к июню будет переселен из аварийного жилья

ГОРКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Миллион россиян получат новое жилье к 1 июня нынешнего года по программе переселения из аварийного жилья, выполняющейся с 2008 года. Такой прогноз сделал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава кабинета министров остался доволен достигнутыми результатами.

"На 1 января 2017 года с 2008 года госкорпорацией (Фонд содействия реформированию ЖКХ) реализовано 932 млрд рублей, причем освоено по целевому назначению", - сказал Степашин. Он уточнил, что примерно половина от этой суммы поставляют средства Фонда, остальная часть - деньги регионов. Степашин подчеркнул, что на текущий момент расселены почти 849 тыс. граждан (по программе переселения из аварийного жилья)". "К 1 июня выйдем на миллион", - полагает он.

Деятельность фонда

По словам председателя набсовета Фонда, "построено нового жилья 48 млн квадратных метров". "Осталось расселить 208 тыс. человек и (построить) 3,2 млн квадратных метров на этот год", - отметил Степашин. Он выделил шесть регионов, досрочно выполнивших программу переселения из аварийного жилья. Это Ингушетия, Калининградская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. По мнению Степашина, еще девять регионов (Рязанская, Тюменская, Курская, Орловская, Ростовская, Тамбовская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево- Черкесия, Чечня) должны выполнить программу в ближайшие два месяца.

Однако, по данным представителя фонда содействия реформированию ЖКХ, есть несколько проблемных регионов. Среди них в первую очередь Степашин назвал Амурскую область и Туву. Трудности в Амурской области он связывает с тем, что в регионе после наводнения 2013 года средства, предназначавшиеся на переселение из аварийного жилья, пришлось потратить на восстановление пострадавших домов. Поэтому местные власти хотели бы продлить действие программы по переселению из аварийного жилья до 2020 года. Проблемы Тувы Степашин связывает "с субъективным фактором" и "нецелевым использованием средств". "Сейчас мы перешли там на ручное управление, подключили казначейство, руководитель республики клялся, что в этом году он программу выполнит", - доложил представитель Фонда. "Посмотрим", - отреагировал Медведев.

Степашин признался, что еще несколько регионов вызывают у него тревогу по темпам выполнения программы. К этой категории он отнес Забайкалье, Тверскую область, Саратовскую область, Республику Саха Якутия, Карелию и Иркутскую область.

"Результаты вроде как разные, но совокупный результат очень неплохой, потому что (уже переселены) 840 тыс. человек и (планируется) выход на 1 млн расселенных граждан нашей страны", - оценил председатель правительства. По его словам, ни один инструмент, который мы до этого применяли, чтобы решить эту задачу (расселение аварийного жилья), нас к таким результатам даже близко не подводил". Медведев подчеркнул, что "деятельность Фонда оказалась эффективной, даже несмотря на субъективные и исторические проблемы, которые накоплены в ряде регионов".

Премьер-министр поручил Степашину "обобщить полученные результаты и представить в правительство, чтобы нам определиться, что делать дальше".