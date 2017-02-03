Скворцова: некоторые регионы неоправданно затягивают сроки исследований рака

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Некоторые регионы неоправданно затягивают сроки диагностических исследований онкологических заболеваний. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова накануне Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.
"Иногда это затягивается до месяца-полутора, тогда как получить эти результаты необходимо в течение семи-десяти дней с момента забора материала", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.
Для того, чтобы избежать затягивания сроков, "Министерство здравоохранения внесло изменения в порядки оказания медицинской помощи, которые регламентируют предельный срок ожидания и получения гистохимических результатов".
Министр также отметила, что в структуре причин смертности населения в РФ онкология занимает сейчас второе место.
"В нашей стране это второе место устойчивое. Примерно 14-15% от всех смертей, происходящих в стране", - сказала она.