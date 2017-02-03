Около 3 млрд рублей выделено в 2017 году на пополнение автопарка сельских школ

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Автопарк сельских школ за 2016 год пополнился на более чем три тысячи автобусов, в 2017 году на эти цели выделено 3 миллиарда рублей. Об этом сообщила в пятницу на встрече с тружениками социальной сферы села в Совете Федерации министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
"За прошедший год в сельские школы поступило свыше трех тысяч автобусов, и они будут поступать дальше", - заявила Васильева. По словам главы Минобрнауки, на эти цели в текущем году из бюджета выделено 3 миллиарда рублей.
Министр отметила, что необходимо проработать вопрос десятилетнего использования школьного автопарка. "Есть сложности по поводу десятилетнего использования и замены автопарка, и на сегодняшний день это одна из главных проблем", - подчеркнула Васильева.