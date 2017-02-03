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В Год экологии в России впервые посадят больше леса, чем вырубят

Общество
3 февраля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Всего планируется засадить лесом 945 тыс. га
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рослесхоз планирует в 2017 году засадить лесом 945 тыс. га, впервые объемы лесовосстановления превысят объемы рубки, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Мы впервые запроектировали объемы лесовосстановления, которые адекватны и немного превышают площадь выбывающих сплошными рубками лесов в целом по Российской Федерации. Если лесовосстановление считать через год, то в 2015 году у нас выбыло 936 тыс. га лесов сплошными рубками, и мы запроектировали лесовосстановление 945 тыс. га, то есть впервые за последнее десятилетие, с момента вступления в силу нового Лесного кодекса, объемы лесовосстановления сравняются и несколько превысят объемы сплошных рубок. Это такое важное, знаковое мероприятие для Года экологии", - подчеркнул глава Рослесхоза Иван Валентик, чьи слова приведены в пресс-релизе ведомства.

Для сравнения, в 2016 году было засажено 781,1 тыс. га на тех площадях, где лес был вырублен, соответственно, в 2014 году.

Рост рубки

Как отмечается на сайте Рослесхоза, основной проблемой лесовосстановления в России является недостаточность объемов и качества работ по воспроизводству лесов. "В течение 2014-2016 годов российский лесопромышленный сектор стабильно увеличивает объемы заготовки древесины, при этом динамика воспроизводства лесов не соответствует динамике заготовки древесины. В России ежегодно сплошные рубки проводятся на площади порядка 1 млн га, 80% из них на лесных участках, предоставленных в аренду", - сообщает ведомство.

"Гектар за гектар"

Чтобы Россия не обезлесела, правительство РФ одобрило предложение Минприроды по внесению изменений в Лесной кодекс и российское законодательство. В соответствии с поправками от декабря 2016 года, лесовосстановление должно как минимум равняться выбыванию лесов.

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"Одним из основных постулатов для всех участников лесной отрасли должна стать формула "гектар за гектар", предполагающая компенсацию выбывающих лесных площадей посадкой на равной площади, ранее не покрытой лесом. Решено, что лесистость должна стать основным критерием оценки деятельности органов по управлению лесами субъектов Российской Федерации и профильных федеральных учреждений лесного хозяйства. И главным показателем успешности их работы должно стать увеличение лесистости территории России", - подчеркивал Валентик.

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