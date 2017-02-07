Вынесите мусор: как избавиться от отходов

Человек создает огромное количество мусора. Объемы твердых бытовых отходов (ТБО) неуклонно возрастают во всех странах мира, включая Россию. По данным Росприроднадзора, ежегодно в нашей стране образуется порядка 35-40 млн тонн ТБО. Каждый россиянин, по некоторым оценкам, производит в среднем 300 кг мусора в год. Практически весь объем ТБО в дальнейшем размещается на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках, и только 4-5% вовлекается в переработку.

Утилизация отходов является одной из важнейших экологических проблем страны. В конце минувшего года правительство РФ утвердило основные задачи приоритетного проекта "Чистая страна", ключевой целью которого является уменьшение экологического ущерба, связанного в том числе с захоронением твердых бытовых отходов.

Несмотря на то, что для решения проблемы обезвреживания ТБО постоянно разрабатываются новые технологии, идеального способа устранения мусора, к сожалению, пока не существует. В целом сейчас управление отходами сводится к сокращению их образования, вторичной переработке, захоронению и сжиганию. В чем плюсы и минусы этих методов — в материале ТАСС.

Производить меньше

Помочь в решении проблемы обезвреживания непрерывно образующихся ТБО может их сокращение. Производители должны для этого разрабатывать и внедрять безотходные и малоотходные технологии. А мы как потребители можем добиться предотвращения образования отходов, отказавшись от излишней упаковки, и используя — там, где возможно — предметы длительного пользования вместо одноразовых.

Дать вторую жизнь

Некоторые бытовые отходы могут быть вновь вовлечены в хозяйственный оборот. В частности, их можно использовать для производства новых материалов и продуктов.

Вторичная переработка отходов — более экономичный способ производства по сравнению с изготовлением материалов из начального сырья, к тому же он позволяет беречь природные ресурсы. Использование макулатуры, в частности, сокращает объемы вырубки лесов, а металлолома — сберегает железную руду.

Вторичная переработка "не только экономит место на свалках, но и улучшает эффективность сжигания мусора, поскольку из общей массы удаляются несгораемые материалы", считает кандидат биологический наук Галина Сапожникова ("Конец "мусорной цивилизации": пути решения проблемы отходов", 2010).

Основной проблемой вторичной переработки является сбор и отделение вторсырья от основного мусора — извлекать вторсырье из общего потока отходов дорого и сложно. Для выделения вторичных ресурсов до их смешения с основной массой ТБО применяется раздельный сбор мусора.

Повсеместной практикой является сбор и использование в качестве вторсырья цветных металлов и стекла. Однако не все материалы, пригодные к вторичной переработке, экономически выгодно использовать в этой роли, к тому же развитие самой системы раздельного сбора мусора требует длительной перестройки и серьезных финансовых инвестиций.

Разновидностью вторичной переработки продуктов, применимой к органическим отходам, является компостирование. Оно основано на разложении органических веществ микроорганизмами. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, опавшие листья, пищевые и растительные отходы. Конечным продуктом данного процесса является вещество, которое можно использовать в качестве удобрения. Исходный мусор, используемый для компостирования, должен быть очищен от металлов, стекла, керамики, пластмассы, резины. Однако, как отмечают специалисты, современные технологии компостирования не дают возможности освободиться от солей тяжелых металлов, поэтому компост из ТБО фактически малопригоден для использования в сельском хозяйстве.

Закопать

Захоронение — самый распространенный сегодня в России способ ликвидации отходов. По некоторым данным, таким образом в РФ обезвреживается около 95% ТБО.

Основная масса бытовых отходов вывозится для захоронения из поселений на свалки и полигоны, которые представляют собой специальные котлованы, но могут располагаться и в естественных низинах, оврагах или карьерах.

Полигоны размещаются в относительной близости от населенных пунктов, но вдали от жилых зон и водоемов. Ежегодный рост объема отходов приводит к острой нехватке мест, отводимых под свалки. Территорий, пригодных для захоронения ТБО, становится все меньше, а действующие полигоны почти полностью заполнены.

Кроме того, свалки являются экологически опасными объектами. На полигонах происходит длительный процесс разложения отходов, который сопровождается выделением в воздух токсичных газов. Вредные вещества попадают в поверхностные и грунтовые воды, отравляют почву.

Специалисты считают, что полигонное захоронение не обеспечивает бактериологическую и эпидемиологическую безопасность, а с учетом стоимости земли и необходимости ее рекультивации является экономически невыгодным.

Еще одним недостатком захоронения является то, что при данном способе практически не извлекаются полезные компоненты отходов.

Сжечь

Метод сжигания — широко распространенный способ уничтожения ТБО, который позволяет также получать дополнительные энергетические ресурсы.

Термические методы позволяют обеззараживать отходы в кратчайшие сроки, использовать образующуюся теплоту для производства электроэнергии. Они не требуют больших размеров отвода земли.

В настоящее время уровень сжигания бытовых отходов в отдельных странах различен. По данным Росприроднадзора, доля сжигаемого бытового мусора в общем объеме его утилизации колеблется в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, Герамания от 20 до 40%; Бельгия, Швеция — 48-50%; Япония — 70%, Дания, Швейцария — 80%, Англия и США — 10%. В России сжиганию подвергается пока лишь около 2% бытового мусора.

По сравнению с захоронением мусоросжигание — более сложный и дорогой вариант борьбы с отходами. При этом в процессе сжигания ТБО также образуются вредные вещества, которые могут попасть в атмосферу. Однако, по экспертным оценкам, технология сжигания ТБО является "наименьшим злом" среди других методов его утилизации. Она отличается высокой надежностью и позволяет резко снизить потребность в полигонах. К тому же сжигание может рассматриваться как способ использования возобновляемых источников энергии.

"Обойтись без термического обезвреживания отходов, учитывая дефицит земельных участков под полигоны, сегодня невозможно", — отметил представитель министерства экологии и природопользования Московской области. "Важно понимать, что технология термического обезвреживания и получения энергии из отходов претерпела немало изменений за последние 40 лет. Заводы по термической переработке с текущим развитием технологий газоочистки не только не представляют серьезных проблем для экологии, а напротив — решают сложившуюся ситуацию, сегодняшние системы газоочистки и уловления вредных веществ в десятки раз более эффективны, чем несколько десятилетий назад", — добавил он.

В рамках проекта "Чистая страна" Ростех построит в России пять мусоросжигательных заводов. Четыре из них планируют построить в Подмосковье и один в Татарстане. Заводы позволят сократить объемы захоронения в этих регионах на 30%, также они будут вырабатывать электроэнергию, стоимость которой составит около 15 млрд рублей в год. Если заводы будут работать успешно, эту модель планируется реализовать в других городах России.

Проблема остается

Пока что площадь, занятая полигонами, увеличивается ежегодно на 2,5-4%. Под полигоны ТБО ежегодно отчуждается около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади земель, занятых несанкционированными свалками. В 2014-2015 годах в России, по данным Росприроднадзора, рост числа мест несанкционированного размещения отходов прогрессировал в сравнении с 2013 годом. Всего за 5 лет выявлено свыше 170 тысяч таких свалок.

Сложившаяся ситуация может привести к опасному загрязнению окружающей среды и создать реальную угрозу здоровью населения, считают специалисты, поэтому для решения проблемы была разработана реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению числа захоронений и нелегальных свалок.

Переход всех регионов РФ на новую систему должен был произойти 1 января 2017 года. Для этого к осени 2016 года все субъекты должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Территориальные схемы должны были включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Однако многие регионы оказались не готовы и не разработали необходимые схемы, из-за чего реформу перенесли на 1 января 2019 года.

"Мусорный" бизнес отличается коррупцией. Та система, которая существует, позволяет губернаторам, их командам получать деньги из воздуха: они собирают средства за утилизацию отходов с населения. Это достаточно большие средства, если взять субъект, в котором миллион населения, то это около миллиарда рублей", - отмечает председатель партии "Зеленые" Анатолий Панфилов.

Успешный пример

Высокий процент захоронений отходов и низкий процент вовлечения ТБО в переработку связан и с отсутствием необходимой инфраструктуры, нехваткой самих предприятий-переработчиков. Способствовать решению проблемы утилизации бытовых отходов могло бы внедрение современных технологий и расширение возможности работать в этой сфере малого и среднего бизнеса, включая дополнительное стимулирование отрасли, в первую очередь, ориентированной на вторичную переработку и вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Успешные примеры такой работы уже есть. Генеральный директор "Экотехноменеджмент групп" (ЭТМ Групп) Олег Приймак на пресс-конференции в ТАСС, в частности, рассказал о современных комплексах переработки смешанных отходов, которые успешно действуют в Костромской, Белгородской и Владимирской областях.

Пилотный проект был запущен в Костроме — весной 2016 года ЭТМ Групп открыл там первый в России автоматизированный комплекс по обработке и обезвреживанию коммунальных отходов с цехом переработки полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год. Завод сократит объемы мусора, требующего захоронения, в Костроме и соседних регионах в 4-5 раз.

Инновационная технология комплекса адаптирована под специфику отечественной системы сбора отходов — не рассортированных по видам материала.

Сейчас в основе работы российских мусоросортировочных предприятий лежит ручной труд, который позволяет извлекать из ТБО около 10% полезных фракций. Костромской автоматизированный комплекс позволит перерабатывать и обезвреживать примерно 75% поступивших отходов. Качественный скачок в мусоропереработке стал возможен благодаря применению оптических лазерных сортировщиков.

Часть переработанного мусора идет на производство сырья. При этом самые вредные для окружающей среды компоненты мусора направляются на производство качественных вторичных ресурсов.