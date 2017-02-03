Минздраву выделено почти 15 млрд рублей на закупку лекарств для терапии ВИЧ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Почти 15 млрд руб. из бюджетных средств выделено на централизованную закупку антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ.

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Впервые в бюджете на 2017-2019 годы у нас заложена довольно серьезная сумма для реализации этой концепции. На цели противодействия распространению ВИЧ заложено в бюджете 2017 года 19,78 млрд руб. В том числе почти 15 млрд на централизованную закупку антиретровирусных препаратов", - сказала она.

С 2017 года Минздрав РФ будет осуществлять централизованную закупку препаратов для терапии ВИЧ-пациентов.

Статистика заражений ВИЧ

Более 103 тыс. новых случаев заражения ВИЧ было выявлено в России за 2016 год, сообщила Голодец.

"В 2016 году было выявлено, по предварительным данным, 103 тыс. 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 5,4% больше, чем в 2015 году", - сказала она. Вице-премьер уточнила, что число россиян, живущих с ВИЧ-инфекцией, на начало 2017 года составило 870 тыс. 952 человека, 77,5% из этого числа состоят на диспансерном учете.

Стратегия борьбы с вирусом

В конце октября 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу. Среди прочего, стратегией предусматривается создание реестра ВИЧ-инфицированных.

Отдельные положения стратегии посвящены необходимости оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным, поддержки зараженных детей. К основным целям стратегии относится также совершенствование законодательства в области профилактики ВИЧ-инфекции, социальной поддержки и реабилитации зараженных, а также поддержки некоммерческих организаций в работе с лицами из групп повышенного риска.