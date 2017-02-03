Более 1,2 млрд рублей направили в КБР на поддержку семьи в 2016 году

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Свыше 1,2 млрд руб. направили в Кабардино-Балкарии (КБР) на поддержку семей с детьми в 2016 году, сообщил глава республики Юрий Коков.

"В 2016 году на выплаты семьям с детьми из бюджетов всех уровней направлено свыше 1,2 млрд руб. Эти меры позитивно сказываются на увеличении рождаемости. В истекшем году она составила 14,2, что на 9,2% выше, чем в среднем по России", - сказал Коков во время своего ежегодного послания парламенту республики.

Как сообщила ТАСС замминистра труда, занятости и социальной защиты КБР Елена Романова, семьям с детьми предоставляются льготы и социальные гарантии по 22 видам. "Пособия и выплаты получают 58 тыс. чел. на 85 тыс. детей. Из бюджета республики выплачивается региональный материнский капитал размером в 250 тыс. руб. Программа адресной социальной помощи на строительство или приобретение жилья многодетным семьям работает в КБР с 2009 года, за этот период выдано 1354 сертификатов, реализовали свое право 588 человек", - сказала Романова.

По данным властей, сформирована единая республиканская база данных на женщин, родивших и воспитавших пять и более детей, имеющих одного и более несовершеннолетних детей. "По итогам 2016 года на учете состоит 3470 (2015 г. - 3355) женщин данной категории. В 2016 году 17 из них награждены государственной наградой КБР - медалью "Материнская слава", в том числе две многодетные матери, родившие и воспитавшие 10 детей, получили микроавтобус "Газель". По региональному законодательству, к медали единовременно вручаются еще по 10 тыс. руб. на ребенка, с 2008 года этой награды были удостоены 269 женщин", - уточнила замминистра.