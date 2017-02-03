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Петербургские велосипедисты отправятся в благотворительную экспедицию в Арктику

Общество
3 февраля, 17:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Мария Федорова
Одним из участников экспедиции станет велосипедист Илья Гуревич, который неоднократно совершал поездки по берегу Северного Ледовитого океана
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Группа велосипедистов из Санкт-Петербурга совершит экспедицию в Арктику с благотворительными целями. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал один из организаторов клуба "ВелоПитер" Илья Гуревич.

По его словам, из Петербурга экспедиция отправится 22 марта. "В Петербурге будет уже весна, на севере - еще зима, но световой день будет уже длинный. Мы полетим в Якутск, и в Якутске проведем акции, посвященные популяризации донорства костного мозга", - сообщил он.

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"Наша арктическая экспедиция будет посвящена проблеме онкологических заболеваний, в том числе, народов Крайнего Севера. Мы будем вносить свою лепту в донорство костного мозга, в развитие этого движения на севере, собирать деньги для фонда "Адвита" (Петербургский благотворительный фонд AdVita ("Ради жизни") с 2002 года помогает детям и взрослым, больным раком - прим. ТАСС)", - рассказал Гуревич. "Мы планируем целый ряд акций по привлечению внимания к этой проблеме, хотим, чтобы это звучало. И мы сами после окончания экспедиции, не скажу за всю команду, но я лично стану донором костного мозга тоже", - добавил он.

"У нас есть договоренности с Центром крови в Якутске, который будет работать с нами. И если заметное количество жителей Якутска станет донорами костного мозга, это будет вполне ощутимая помощь для тех людей, которые этнически являются якутами, юкагирами, эвенками. И отчасти поэтому для проведения благотворительной акции выбран именно Якутск", - подчеркнул он.

500 км по берегу Северного Ледовитого океана

Из Якутска команда из четырех человек перелетит в город Черский, расположенный в низовьях Колымы, откуда начнется велопробег по берегу Северного Ледовитого океана, рассказал Гуревич. "Мы финишируем в Певеке (город в Чукотском автономном округе, является самым северным городом России - прим. ТАСС). Якутск, затем Черский, из Черского - 500 км берегом Ледовитого океана. И самолетом в Петербург", - сказал он.

По словам Гуревича, всего планируется преодолеть на велосипеде порядка 500 км. "Мы замахиваемся на 500 км плюс- минус. Вообще, 500 км - не сказать, что такое уж расстояние, которое людей потрясает. Но по льду и снегу - это другое дело, потому что иногда бывают торосы, которые приходится преодолевать. Там идешь со скоростью меньше километра в час, бывает".

Некоторые из участников экспедиции уже бывали в Арктике, но есть и новички. "У всех опыт зимних путешествий большой, но есть люди, которые в Арктике впервые", - отметил Гуревич. В пути велосипедисты планируют пробыть чуть больше 20 дней.

Побывав в Арктике, не полюбить ее невозможно

"У Арктики есть такое свойство, что, побывав там, не полюбить ее невозможно, и она, конечно, затягивает. Вообще говоря, то, что север затягивает, это известно с советских времен, феномен этого объяснить невозможно", - признался Гуревич.

"Трудно сказать, почему побываешь на югах, на курорте, хорошо, красиво, но душа все равно прикипает именно к северу, когда там побывал. Там совсем другие люди: ты даже представить себе не можешь, что тебя не пустят, например, в тепло переночевать, даже если у людей самих там тесно. Этого не может быть, я никогда не сталкивался. Совершенно другие понятия", - отметил он.

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