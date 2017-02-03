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Лукашенко признался, что носит белорусский костюм, но импортную рубашку

Общество
3 февраля, 17:11 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, февраля. /ТАСС
Президент также похвалил "Президентскую водку", при этом отметив, что почти не пьет спиртного
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Александр Лукашенко рассказал журналистам о своих предпочтениях в одежде. На пресс-конференции он сказал, что на нем "костюм свой (белорусский), рубашка импортная"."Ну, умеют делать", - пояснил Лукашенко.

"Туфли от "Марко" (белорусско-итальянское совместное предприятие), - продолжил президент, - носки импортные, трусы свои". "Я хочу, чтобы мы больше делали своего", - подытожил Лукашенко.

Он также сказал, что почти не пьет спиртного, тем не менее похвалил "Президентскую водку". "Она не продается - я могу подарить бутылку, ящик, полприцепа", - сказал Лукашенко. К этому он добавил, что по качеству "такой нигде в мире нет".

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