Минздрав разрабатывает порядок получения лекарств пациентами с ВИЧ без постоянной прописки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минздрав разрабатывает порядок получения лекарств для терапии ВИЧ пациентами без постоянной регистрации в отдельном регионе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Мы прорабатываем вопрос о порядке межбюджетного трансферта, с использованием создаваемого регистра, чтобы человек не ощущал покинутости при переезде из одного региона в другой", - сказал он.

Стратегия борьбы с ВИЧ

В конце октября 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу. Среди прочего, стратегией предусматривается создание реестра ВИЧ-инфицированных.

Отдельные положения стратегии посвящены необходимости оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным, поддержки зараженных детей. К основным целям стратегии относится также совершенствование законодательства в области профилактики ВИЧ-инфекции, социальной поддержки и реабилитации зараженных, а также поддержки некоммерческих организаций в работе с лицами из групп повышенного риска.