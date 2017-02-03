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Потерявшихся оленей в НАО будут искать при помощи спутниковых ошейников

Общество
3 февраля, 17:30 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, февраля. /ТАСС
Использование спутниковых ошейников системы "Гонец" должно сократить потери поголовья оленей
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Спутниковые ошейники помогут искать потерявшихся оленей в Ненецком автономном округе (НАО). Несмотря на дороговизну, они помогут значительно сократить потери и увеличить объем оленеводческой продукции, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"С их помощью можно в любое время определить местонахождение бригады или стада. Это поможет наполовину сократить потери поголовья", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что оленеводы "Ненецкой агропромышленной компании" установили на оленей 13 терминалов (ошейников) спутниковой связи TracerPro "Гонец". Данная система поможет определять местонахождение бригады и стада, что облегчит поиски людей и оленей в случае непредвиденных ситуаций. В отличие от уже используемых в регионе ошейников для оленей, спутниковая система "Гонец" работает при отсутствии мобильной связи, отметили в пресс-службе. Такие ошейники используют в регионе впервые.

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Несмотря на высокие затраты на спутниковую связь, в хозяйстве уверены, что они окупятся. "Это повлияет на сокращение потерь минимум на 50%, что позволит получить дополнительную продукцию оленеводства. По расчетам - 17% от общего производства", - уточнили в пресс-службе. В целом использование спутниковых ошейников в хозяйствах НАО позволит своевременно выявлять и устранять случаи захода оленей на смежные земельные участки, соблюдать пастбищеоборот.

Апробация системы на оленях агропромышленной компании займет год. После этого возможно будет принято решение о дополнительной закупке спутниковых ошейников. Как сообщили в агропромышленной компании, спутниковые ошейники вешаются в основном на важенок (самки оленей). При этом оленеводы выбирают тех оленей, которые ходят по краям стада, а не внутри.

"Гонец" - российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России.

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