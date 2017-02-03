В Белгороде начался прием детей на бесплатное обучение в технопарке "Кванториум"

БЕЛГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" в Белгороде начал прием детей на бесплатное обучение, сообщает пресс-служба органов местного самоуправления города.

"В Белгороде начался прием документов на обучение в технопарке "Кванториум". Обучение для школьников Белгорода и области будет проводиться бесплатно. Планируется, что занятия начнутся уже с 1 марта, программа рассчитана на учащихся от девяти лет", - говорится в сообщении.

По данным властей города, детский технопарк предполагает несколько таких направлений, как IT-квантум, Биоквантум, Робоквантум, Наноквантум, Нейроквантум, Геоквантум. Первоначальная образовательная программа рассчитана на три месяца, ребенок сможет определить для себя направление и продолжить дальнейшее обучение, продолжительность которого три года. Технопарк разместился на двух площадках - Белгородского госуниверситета и БГТУ им. Шухова.

В конце прошлого года директор по социальным проектам агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила ТАСС, что на создание одного детского технопарка "Кванториум" требуется от 50 до 100 млн рублей.

Идея создания детских технопарков была предложена и одобрена в 2015 году на Наблюдательном совете АСИ. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Сейчас подобные технопарки уже запущены в четырех пилотных регионах, в ближайшее время они откроются еще в 17 городах.