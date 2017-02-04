Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Врачи-онкологи постоянно напоминают: ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение онкологических заболеваний. Однако на начальных этапах развития рак может никак себя не проявлять, предупреждает директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, хирург-онколог, доктор медицинских наук Михаил Давыдов. Симптомы отсутствуют, человек считает себя здоровым.

Для выявления онкологических заболеваний до появления клинических симптомов существуют скрининговые программы. В этом заключается их отличие от ранней диагностики, отмечает Давыдов. Последняя проводится после обращения пациента, у которого уже есть жалобы и определенные симптомы.

Сегодня эффективность массового скрининга доказана для рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака. Так, маммография снижает смертность от рака молочной железы у женщин старше 50 лет в среднем на 30%, жидкостная цитология снижает смертность от рака шейки матки в среднем на 80%, исследование на скрытую кровь в кале снижает смертность от рака толстой или прямой кишки в среднем на 15%. Такие данные приводит профессор кафедры онкологии и гематологии РУДН, врач-онколог "СМ-Клиники", лауреат премии им. Михаила Ломоносова, доктор медицинских наук Александр Серяков.

В нашей стране скрининг проводится в рамках обязательной бесплатной диспансеризации. Тем не менее российская статистика не радует. По информации Серякова, на 550 тыс. заболевших в год 300 тыс. умирают, из них 100 тыс. — в первый год.

ТАСС узнал у онкологов, какие обследования и как часто нужно проходить, чтобы выявить самые распространенные виды рака, и сравнил их рекомендации с методами диагностики онкозаболеваний, которые входят в программу диспансеризации в нашей стране.

Инфографика Диагностика рака. Памятка Какие обследования и как часто нужно проходить, чтобы выявить онкологию на ранней стадии

Обратите внимание: при наличии семейного риска, то есть в случае, если у кого-то из близких родственников было диагностировано заболевание, онкологи рекомендуют сделать первое исследование на данный вид рака на пять лет раньше, чем онкология была выявлена у родственника.

Поводом для внеочередной диагностики являются ранее не беспокоившие симптомы: образование на коже, подкожный узел любой локализации, упорный кашель и т.д. Например, колоректальный рак нередко проявляется в виде кровотечений или изменений функций кишечника (запоры, поносы), поясняет Михаил Давыдов. Для женщин показаниями для обращения к врачу и маммографии могут стать увеличение подмышечных лимфатических узлов, уплотнения в молочной железе, изменения на коже или выделения из соска, добавляет хирург-онколог.

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Многим видам рака предшествуют фоновые заболевания. Для рака желудка это хронический гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и бактерия хеликобактер, приводит пример Серяков. Предраковыми заболеваниями шейки матки, по словам Давыдова, являются лейкоплакия и эритроплакия влагалища и шейки матки; папиллярные и фолликулярные эрозии и полипы шейки матки. Имея в анамнезе такие заболевания, нужно проходить скрининг рака шейки матки ежегодно в обязательном порядке, уточняет он.

Если вы обнаружили у себя несколько факторов риска развития рака, наиболее верным решением будет пройти скрининговое обследование. При возникновении вопросов, связанных с диагностикой, можно обратиться к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

О том, насколько эффективны тесты на онкомаркеры и можно ли обнаружить онкологию с помощью флюорографии, вы можете узнать из интервью директора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Михаила Давыдова.