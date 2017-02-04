Кубинские власти призвали вернуться в страну медиков, покинувших миссии за рубежом

ГАВАНА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Кубы готово принять кубинских медиков, которые, находясь с интернациональной миссией в командировках за рубежом, самовольно оставили рабочие места в расчете получить американскую визу. Об этом сообщила газета Granma, распространившая текст заявления министерства здравоохранения острова.

"Министерство здравоохранения еще раз заявляет о готовности разрешить покинувшим миссии профессионалам отрасли вернуться на Кубу и подключиться к работе в национальной системе здравоохранения", - процитировало издание документ. Это объявление последовало 3 недели спустя после того, как бывший президент США Барак Обама отменил действовавшую с 2006 года "Кубинскую медицинскую профессиональную программу по иммиграции" (Cuban Medical Professional Parole Program), направленную на переманивание работников медицины острова. За это время свыше 8 тыс. медицинских сотрудников Кубы, оказывавших услуги в других государствах, получили возможность уехать в Соединенные Штаты.

В 2014 году кубинское правительство уже делало подобное предложение, а год спустя Granma опубликовала пространный материал, в котором таким работникам гарантировалось трудоустройство на прежнем рабочем месте.

В марте 2014 года зарплаты медиков на острове заметно выросли и с тех пор составляют до $60 в месяц при среднемесячных окладах остальной части населения на уровне $27. Тем не менее, по данным газеты El Nuevo Herald, после массового экспорта медицинских услуг (около 50 тыс. врачей и медсестер острова трудятся в более шести десятках стран) на оставшийся персонал легла большая, чем прежде, нагрузка из-за необходимости увеличения числа дежурств в больницах и ухудшения условий труда.

В то же время, отмечается в распространенном заявлении, "осуществляемое Кубой международное сотрудничество в области медицины основывается на принципах добровольности и комплексного решения проблем сотрудников внутри страны и за рубежом".

По данным кубинской стороны, карибское государство осуществляет 3 вида медицинского сотрудничества. В одном случае Куба полностью принимает на себя расходы, в другом делит их с принимающей стороной и в третьем оказывает услуги за денежное вознаграждение. При этом, уточняется в заявлении, полученные доходы используются для поддержания национальной системы здравоохранения и компенсации расходов кубинских миссий.