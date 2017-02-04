Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубинские власти призвали вернуться в страну медиков, покинувших миссии за рубежом

Общество
4 февраля, 0:22 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 4, февраля. /ТАСС
В 2014 году кубинское правительство уже делало подобное предложение
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Кубы готово принять кубинских медиков, которые, находясь с интернациональной миссией в командировках за рубежом, самовольно оставили рабочие места в расчете получить американскую визу. Об этом сообщила газета Granma, распространившая текст заявления министерства здравоохранения острова.

"Министерство здравоохранения еще раз заявляет о готовности разрешить покинувшим миссии профессионалам отрасли вернуться на Кубу и подключиться к работе в национальной системе здравоохранения", - процитировало издание документ. Это объявление последовало 3 недели спустя после того, как бывший президент США Барак Обама отменил действовавшую с 2006 года "Кубинскую медицинскую профессиональную программу по иммиграции" (Cuban Medical Professional Parole Program), направленную на переманивание работников медицины острова. За это время свыше 8 тыс. медицинских сотрудников Кубы, оказывавших услуги в других государствах, получили возможность уехать в Соединенные Штаты.

В 2014 году кубинское правительство уже делало подобное предложение, а год спустя Granma опубликовала пространный материал, в котором таким работникам гарантировалось трудоустройство на прежнем рабочем месте.

В марте 2014 года зарплаты медиков на острове заметно выросли и с тех пор составляют до $60  в месяц при среднемесячных окладах остальной части населения на уровне $27. Тем не менее, по данным газеты El Nuevo Herald, после массового экспорта медицинских услуг (около 50 тыс. врачей и медсестер острова трудятся в более шести десятках стран) на оставшийся персонал легла большая, чем прежде, нагрузка из-за необходимости увеличения числа дежурств в больницах и ухудшения условий труда.

В то же время, отмечается в распространенном заявлении, "осуществляемое Кубой международное сотрудничество в области медицины основывается на принципах добровольности и комплексного решения проблем сотрудников внутри страны и за рубежом".

По данным кубинской стороны, карибское государство осуществляет 3 вида медицинского сотрудничества. В одном случае Куба полностью принимает на себя расходы, в другом делит их с принимающей стороной и в третьем оказывает услуги за денежное вознаграждение. При этом, уточняется в заявлении, полученные доходы используются для поддержания национальной системы здравоохранения и компенсации расходов кубинских миссий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Фильм немецкого журналиста о жизни в Донецке показали в Берлине
4
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
5
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
6
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама