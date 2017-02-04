Почти 9 млн людей ежегодно умирают от рака

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 8,8 млн человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний, которые выявляются, как правило, уже на поздних стадиях. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на официальном сайте. Новый отчет ВОЗ был опубликован по случаю Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается ежегодно 4 февраля.

"Ежегодно от рака умирает 8,8 млн человек, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Одна из проблем заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно", - говорится в сообщении ВОЗ.

Отдельное внимание эксперты ВОЗ уделяют проблеме ранней диагностики рака, так как большинство видов онкологических заболеваний почти полностью излечимы при выявлении на ранней стадии. Согласно принятым ВОЗ критериям, излечением от рака считается выживаемость более 5 лет после обнаружения заболевания. Высокая смертность от онкологических заболеваний связана, как правило, с выявлением заболевания уже на 3-4 стадии.

"Предпринимая шаги по соблюдению новых рекомендаций ВОЗ, лица, отвечающие за планирование здравоохранения, могут улучшить раннюю диагностику рака и обеспечить оперативное лечение, особенно в отношении рака молочной железы, шейки матки и прямой кишки. Это приведет к тому, что больше людей будет выздоравливать от рака. Кроме того, лечение и излечение раковых пациентов станет менее дорогостоящим", - приводит пресс-служба ВОЗ слова директора департамента предупреждения неинфекционных заболеваний, инвалидности, насилия и травматизма, доктора Этьена Крюга.

Ситуация в России

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, показатели выявляемости на ранних стадиях, одногодичной и пятилетней выживаемости пациентов с раком в РФ существенно улучшились за последние несколько лет.

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"Резко увеличилась выявляемость рака на ранних стадиях... Более 57% онкологических заболеваний выявляется в нашей стране на ранних стадиях", - сказала она. Показатель выявляемости на ранних стадиях "за последние годы увеличился на треть".

Кроме того, Минздрав РФ разработал новые порядки диспансеризации, которые могут вступить в силу уже в 2018 году. В них заложены программы онкоскринингов населения РФ - специфические исследования у пациентов определенных возрастных групп.

Разрабатывается также федеральная программа по онкологии. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по онкологии Михаила Давыдова, она будет представлена уже этим летом на съезде онкологов в Уфе. Фактически она будет состоять из отдельных программ каждого региона, которые они самостоятельно для себя разрабатывают.

Среди причин смертности, по словам Скворцовой, онкология в РФ сейчас занимает устойчивое второе место - около 14-15% всех смертей в стране.