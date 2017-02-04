СМИ: эксперты из РФ имитировали чрезвычайную ситуацию в аэропорту Каира

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КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Российские эксперты по безопасности, инспектирующие аэропорт Каира, имитировали в нем ситуацию с попыткой проноса в зал прилета ложного взрывного устройства. Об этом сообщила газета Al Ahram.
По ее информации, российские специалисты три раза пытались пронести макет бомбы в зал прилета второго терминала, однако каждый раз службы безопасности обнаруживали ложные взрывные устройства. Сообщается, что такой способ проверки установленных в терминале новых систем контроля эксперты из РФ практиковали впервые за все время инспекционных поездок в Египет.
После имитации чрезвычайной ситуации и четких действий по ее устранению местными службами безопасности пять членов российской инспекционной группы вылетели из Каира в Москву. Оставшиеся в Египте шесть экспертов из РФ еще в течение двух дней будут работать в международном аэропорту. У них также запланирована встреча с высокопоставленными представителями Министерства гражданской авиации.
Специалисты из России прибыли в Каир 2 февраля, а в пятницу начали проверку принятых египетской стороной мер безопасности во втором терминале, в частности, изучили досмотровое оборудование, системы биометрического контроля персонала, видеонаблюдения, обработки и распределения багажа. Проверка в каирской воздушной гавани, как ожидается, должна стать финальной перед тем, как будет подготовлен окончательный отчет по системам безопасности египетских аэропортов и поставлен вопрос о сроках восстановления прерванного в ноябре 2015 года после крушения российского самолета на Синае авиасообщения между странами.
В январе группа российских экспертов проводила инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как ожидается, полеты российских лайнеров на первом этапе будут возобновлены во второй терминал столичного аэропорта, а затем и в курортные города. Планируется, что перед этим Москва и Каир подпишут соглашение по авиабезопасности.