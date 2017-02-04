"Ъ": санаторий "Русь" возобновит работу 4 февраля

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Подмосковный Центр восстановительной терапии имени М. А. Лиходея, более известный как санаторий "Русь", возобновит работу сегодня, 4 февраля. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.
"Нам удалось найти разумный компромисс с руководством подмосковной полиции: "Руси" вернули изъятые при обысках серверы и сделали копии финансовых документов, необходимые для обеспечения работы", - сказал сенатор, разбиравшийся с конфликтом вокруг центра в Рузском районе по поручению главы верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.
По словам Озерова, главной причиной проблем санатория стало принятое законодателями в декабре 2016 года изменение порядка его финансирования. Центр стал получать средства не напрямую, а через четыре крупнейшие в стране ветеранские организации; однако руководству центра не удалось наладить взаимодействие с ними, считает сенатор.
Как пишет газета, Озеров встретился с руководителями ветеранских организаций, которые пообещали заключить с центром долгосрочные контракты.
27 января стало известно, что полиция проводит обыски в подмосковном Центре реабилитации воинов-интернационалистов им. Лиходея по делу о растрате 3,5 млн рублей. Генеральный директор центра Валей Сайфуллин сообщил ТАСС, что районный отдел полиции изъял все документы по данному уголовному делу еще в прошлом году.